LECCE – Il paziente pugliese numero uno, infettato dal nuovo coronavirus, sta meglio e non ha febbre: tutti i tamponi sugli altri casi sono risultati negativi. La Puglia si ferma a tre casi di contagio e Lecce resta libera dal virus proveniente dall’Asia (e probabilmente passato dai pipistrelli agli uomini, con mutazioni inevitabili). Ma i leccesi adesso sono più tranquilli: le persone hanno smesso di fare le scorte nei supermercati, di andare a caccia di mascherine e amuchina e si sono rilassati nei loro locali e ristoranti preferiti sabato scorso. Lecce pullulava di giovani festanti: piccoli locali erano stracolmi di gente senza mascherine. I ragazzi se ne infischiano del nuovo coronavirus: “Alcuni giornali hanno esagerato: è solo un’influenza più potente, ma a volte è asintomatica”. ”Venerdì e sabato l’attenzione è scesa, ma la settimana scorsa è stata terribile, dopo il caso in Puglia. Abbiamo subito un calo gravissimo nelle prime due settimane di allarme – spiega Danilo Stendardo, proprietario dello storico pub “66 Road” e presidente FIPE Lecce – Ci sono state un paio di settimane di crisi nera. Da giovedì la tensione è calata”. “Le palestre si sono svuotate – spiega un personal trainer – Un panico immotivato”.

Da Piazzetta Santa Chiara al Caffè Letterario, la gente della movida affronta il virus senza mascherine. I locali cinesi hanno avuto una brutta batosta invece: chissà quando si riprenderanno. Oggi gli esperti ci avvisano che il nuovo coronavirus circolava da ottobre: chissà in quanti lo hanno contratto senza accorgersene, calcolando che le nostre connessioni con la Cina sono profonde. Certo, bisogna fare i conti con la paura, con gli ipocondriaci e con chi teme per i propri cari anziani o immunodepressi, anche perché il vaccino non esiste ancora (ci vorrà almeno un anno).

Ma il paese deve tornare alla normalità: ecco perché il Ministero con le istituzioni sportive ha deciso di far disputare Lecce-Atalanta a porte aperte, con l’unica precauzione del termoscanner. Del resto, gli infettivologi spiegano che nelle manifestazioni all’aria aperta il contagio è difficilissimo. Allora perché sono state annullate altre partite?

Gli asintomatici non possono essere individuati con tanta facilità. In tanti nelle settimane scorse sono arrivati con aerei e treni da Veneto e Lombardia senza alcun controllo. “Sono tornato da Bergamo il 21 febbraio- spiega un salentino che insegna al nord- Nessuno mi ha misurato la febbre negli aeroporti. L’unica cosa che mi è stato chiesto è di contattare il mio medico di famiglia”. Zero controlli anche sul volo da Bergamo a Brindisi la settimana scorsa. Insomma, se il virus è entrato dal nord, dovrà essere chi ha i sintomi influenzali a mettersi in quarantena e ad avvisare le autorità sanitarie: ci affidiamo alla buona volontà.