SALENTO – Avanza a fasi altalenanti il Covid-19 in provincia di Lecce. Stando all’ultimo bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia e dal Dipartimento di Protezione Civile, ad oggi sono 161 le persone contagiate dal nuovo Coronavirus, soltanto 12 in più nella provincia di Lecce (ieri erano state 29).

Alla cartina dei comuni salentini “contagiati”, nelle ultime ore si è aggiunto soltanto il comune di Cursi. Mentre peggiora la situazione a Soleto, a causa dell’infezione contratta da un’anziana in una Rsa del posto poi deceduta, dove nel giro di pochi giorni il territorio comunale è passato da grigio a lilla: i positivi al tampone sarebbero dunque almeno 11.

“Per tutta la giornata – racconta alla redazione del CorriereSalentino il sindaco di Cursi, Antonio Melcore – ho cercato di avere notizie sul mio comume, perché mi erano giunte “voci” di un caso in paese: ho chiamato la Prefettura di Lecce, la direzione sanitaria e la direzione generale dell’Asl di Lecce, nonché la Protezione civile regionale e quella presso la Prefettura di Lecce. L’ultima chiamata l’ho effettuata alle 14.57: mi hanno detto che non ancora non c’era alcuna ufficialità. Invece dopo appena un’ora e mezza lo è diventato (ultimo aggiornamento è delle 16.30 di oggi 24 marzo, ndr), ma io finora – ore 18.15 – ancora non sono stato avvisato da nessuno, se non dalla stampa. Tutto ciò è allucinante, come è allucinante che oggi dalla Prefettura mi abbiano inviato gli elenchi delle persone in quarantena, che però hanno già ultimato la quarantena da un paio di giorni. Questo metodo non funziona: se qui non cambia qualcosa, non ci salveremo più. Questo è un sistema che fa pena”.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 24 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 584 test per l’infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 99 casi, così suddivisi:

36 nella Provincia di Bari;

3 nella Provincia Bat;

1 nella Provincia di Brindisi;

29 nella Provincia di Foggia;

12 nella Provincia di Lecce;

5 nella Provincia di Taranto;

0 attribuiti a residenti fuori regione;

13 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Sono stati registrati 7 decessi: 3 nella provincia di Bari, 3 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 7.345 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.005, così divisi:

304 nella Provincia di Bari;

62 nella Provincia di Bat;

103 nella Provincia di Brindisi;

255 nella Provincia di Foggia;

161 nella Provincia di Lecce;

51 nella Provincia di Taranto;

15 attribuiti a residenti fuori regione;

54 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.