La ricetta del giorno: Torta di carote light

Ingredienti
2 uova
250 gr di carote
80 gr di zucchero
1 cucchiaio di yogurt greco
250 gr di farina di mandorle
3 cucchiai di olio di semi
1 bustina di lievito
Scorza di un limone
Procedimento
Tagliare le carote, grattugiare il limone e tritare col mixer;
Aggiungere le uova e lo zucchero e lavorare fino a creare un composto omogeneo;
In una ciotola capiente versare lievito, yogurt, farina, olio e aggiungere le carote;
Lavorare bene;
Versare in una tortiera e cuocere in forno pre riscaldato a 180º per 35 minuti
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