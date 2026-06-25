L’almanacco di oggi 25 giugno

Il Santo del giorno: San Guglielmo abate. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci a ogni ppetra ttuppi, a casa ‘rrivi senza sole. Significato: Se ad ogni sasso inciampi a casa torni senza suole.
– Sono nati in questo giorno
1852 Antonio Gaud
1903 George Orwell
1943 Roberto Vecchioni
1963 George Michael
– Proverbio
L’imperatore può tutto per il bene, ma nulla contro la giustizia
– Accadde oggi
1947 vengono introdotte sul mercato le scarpe da tennis
– Scoperte
1895 King Camp Gillette inventa il rasoio di sicurezza