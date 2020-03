PUGLIA – C’è il primo caso di coronavirus nel Salento: si tratta di un parrucchiere 58 enne di Aradeo. L’uomo sarebbe stato in una festa sabato: nel paese è già psicosi perché in troppi hanno avuto contatti con lui. A dare comunicazione è stato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base di quanto gli ha riferito il direttore del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro. Nel giro di un’ora la comunicazione ufficiale della Regione Puglia ha cambiato versione: alle 20 nessun caso di nuovo coronavirus, alle 21 il caso c’era eccome. L’uomo si è recato presso il pronto soccorso quando i sintomi lo hanno messo in allarme. Nella nota della Regione Puglia si legge: “Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce ha appena rilevato oggi un nuovo caso positivo di COVID19. Il tampone è stato inviato al laboratorio di riferimento del Policlinico di Bari per il test di conferma e per il successivo inoltro all’Istituto superiore di Sanità.

Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari l’infezione sarebbe stata contratta in Lombardia. Il caso di positivià è stato rilevato presso l’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. L’uomo, in mattinata, ha lamentato sintomi compatibili con il nuovo ceppo di Coronavirus. Sentiva un sendo di spossatezza e si è recato nel nosocomio per una visita dove è stato sottoposto ad un elettocardiogramma. Su domanda di un medico ha raccontato di essere stato nei giorni scorsi a Lodi per lavoro e di avere avuto la febbre. Ed è stato sottoposto al tampone. Nel pomeriggio è stata rilevata la positività e il 58enne è stato ricoverato nel reparto Infettivi. Il pronto soccorso è stato disinfettato e l’ospedale è agibile.

Come da prassi, il test sarà trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. Nella sola giornata di ieri in Puglia erano stati segnalati due nuovi casi. A Bari, un 29enne avrebbe contratto il virus in Lombardia dove lavora. E a Sannicandro Garganico, una donna di 74 anni. I casi pugliesi ora sono 6. Gli altri cinque non sono in condizioni preoccupanti: tre sono in fase di guarigione.

Intanto, questa mattina nel Tribunale di viale De Pietro si è svolta una riunione per fronteggiare l’emergenza. C’è stato un confronto tra i capi d’ufficio e i dirigenti dell’intero distretto di Lecce, Brindisi e Taranto e i presidenti degli Ordini degli Avvocati sulle misure di prevenzione del contagio da adottare senza arrecare danni ai tempi della giustizia. In giornata siono stati tanti i disagi con assembramenti al piano terra all’uscita dalle aule.