LECCE – Alcuni medici in corsia, che in questo momento sono in prima linea nella guerra al covid-19, ci chiedono di diffondere l’appello a restare a casa, per tutelare la popolazione.

”Cittadini salentini il vostro destino è nelle vostre mani! Come è ben noto l’emergenza covid 19 rappresenta una situazione assolutamente nuova nella storia delle malattie infettive: il virus responsabile della malattia è estremamente contagioso ed impossibile evitarlo se non si resta a casa in questo delicato periodo. L’unica arma che possediamo al momento per contenere la diffusione è restare a casa, questo per impedire che la malattia insorga contemporaneamente in un elevato numero di soggetti che spesso necessitano di terapie ospedaliere: ammalarsi in tanti significa non poter essere curati bene.

Il sistema sanitario potrebbe non essere in grado di fronteggiare un numero enorme di malati, com’è avvenuto in Lombardia. È, quindi, importante restare a casa: non bisogna abbassare la guardia! Le uscite da casa sono consentite solo per reali e necessarie esigenze: l’epidemia in Puglia può diventare pericolosa ed incontenibile se tutti noi non rispettiamo i comportamenti previsti dagli organi competenti. Non possiamo rischiare di rendere vano ed inutile ogni sforzo che la sanità sta sostenendo in questa durissima battaglia. Restate a casa, noi restiamo in corsia perché è il nostro dovere. Noi siamo in prima linea, voi siete il resto dell’esercito in questa guerra al nemico invisibile: sarete fondamentali nella vittoria finale solo se sarete capaci di seguire alla lettera le regole imposte dalle autorità sanitarie. Andrà tutto bene, se lo vorrete!”.