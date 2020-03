CAMPI – L’attentato intimidatorio contro il sindaco Alfredo Fina ha destato indignazione e sgomento tra istituzioni e politici locali. “Solidarietà al sindaco di Campi Salentina: una bottiglia incendiaria, lanciata all’interno del cortile da qualcuno, ha provocato danni alla sua auto. Sono sicuro che le forze dell’ordine sapranno assicurare alla legge chi ha provato a intimidire Alfredo Fina” – spiega il coordinatore della Lega -Basilicata, senatore Roberto Marti. “Un atto vile e spregevole contro un sindaco che come tanti primi cittadini è in trincea ogni giorno per difendere i valori della democrazia e della legalità – afferma Gianni De Blasi, segretario provinciale della Lega leccese – Solidarietà ad Alfredo Fina: tutti quanti dobbiamo diventare la sua scorta e far sentire la voce dello Stato. Confidiamo nel grande impegno forze dell’ordine nel debellare la criminalità”.

“Tutta la nostra solidarietà al sindaco di Campi Salentina, Afredo Fina, per il vile atto subito la notte scorsa. Continua la scia delle intimidazioni ai danni degli amministratori, episodi che però non devono intimorire l’azione politica né la persona. Confidiamo nel lavoro della Magistratura, certi che saprà presto fare luce sull’accaduto ed individuare i responsabili per assicurarli alla Giustizia” scrivono Pierpaolo Signore, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Lecce ed Erio Congedo, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Puglia.

.