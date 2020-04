SALENTO – Il nuovo Coronavirus continua ad espandersi anche in provincia di Lecce, ma con un trend costante e, per ora, non particolarmente preoccupante. Stando all’ultimo bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia e dal Dipartimento di Protezione Civile, i nuovi casi di nostri conterranei positivi al tampone del Covid-19 sono 32, per un totale di 353 contagiati.

Oggi – per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria – il sindaco di un comune salentino “contagiato” ha ricevuto tempestiva comunicazione della positività di un concittadino al Covid-19: è il caso di Trepuzzi, oggi divenuto “rosa” sulla mappa epidemiologica, dove il primo cittadino (qui il link)ha informato la cittadinanza già in mattinata e non dopo giorni come accaduto finora in altri comuni. Dalla cartita dei contagi, inoltre, risulta un nuovo comune con casi positivi al nuovo Coronavirus: è Miggiano, ma il primo cittadino non è stato ancora informato.

Ad oggi, dunque, stando alla mappa epidemiologica ufficiale dei contagi, sono 58 i comuni salentini in cui il virus si è insinuato: Aradeo, Lecce, Gallipoli, San Pietro in Lama, Surbo, Galatina, Copertino, Monteroni, Poggiardo, Gagliano del Capo, Porto Cesareo, Squinzano, Melendugno, Nardò, Cavallino, Veglie, Guagnano, Carmiano, Campi Salentina, Castrì di Lecce, Galatone, Maglie, Leverano, Arnesano, Calimera, Lequile, Nociglia, Soleto, Novoli, Carpignano Salentino, Vernole, Taurisano, Matino, Martignano, Ugento, Scorrano, Castro, Martano, Cutrofiano, Alezio, Racale, Lizzanello, Cursi, Tricase, Muro Leccese, Melissano, Salice Salentino, Collepasso, Neviano, Cannole, San Cesario di Lecce, Castrignano del Capo, Casarano, Supersano, Otranto, San Donato, Miggiano e Trepuzzi.

Oggi giovedì 2 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.345 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 131 casi, così suddivisi:

45 nella Provincia di Bari;

10 nella Provincia Bat;

17 nella Provincia di Brindisi;

12 nella Provincia di Foggia;

32 nella Provincia di Lecce;

15 nella Provincia di Taranto;

Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 16.654 test.

Salgono a 65 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.077 così divisi:

700 nella Provincia di Bari;

126 nella Provincia di Bat;

208 nella Provincia di Brindisi;

502 nella Provincia di Foggia;

353 nella Provincia di Lecce;

163 nella Provincia di Taranto;

20 attribuiti a residenti fuori regione;

5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.