“100 euro a persona per soggiorni di minimo tre notti da assegnare ai cittadini pugliesi che vorranno trascorrere le vacanze restando nella nostra splendida Regione: è la nostra proposta per sostenere il sistema turistico della Puglia, duramente colpito dall’emergenza del Coronavirus. Ma non solo: riteniamo che sia anche una forma rilevante di sostegno alle nostre famiglie perché in pochissimi non sono stati sfiorati dalla crisi provocata dal Covid-19.”Lo comunicano in una nota il vice presidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta, il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, e i consiglieri Domenico Damascelli e Francesca Franzoso.

“Abbiamo messo nero su bianco la proposta, con un impegno di spesa per questa stagione estiva di 5 milioni di euro, redigendo un emendamento alla proposta di legge ‘Misure straordinarie per le conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia Covid-19’. Il bonus sarà riconosciuto per ogni vacanza effettuata in Puglia dai nostri cittadini, previa, ovviamente, domanda con allegata la documentazione che attesti l’effettivo svolgimento del soggiorno.

Come è evidente, cercare di trattenere’ in Puglia le persone rappresenta una felice iniezione per tutto l’indotto turistico-alberghiero, che produce ricchezza e occupazione. Ci auguriamo che i colleghi consiglieri regionali vogliano condividere la nostra proposta e approvarla affinché possa tradursi in un contributo reale e concreto per il settore e per le famiglie”.