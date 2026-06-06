Una nuova specie del Mediterraneo dedicata ad Alberto Angela: la scienza rende omaggio alla divulgazione

Una nuova specie marina scoperta nel Mediterraneo porta il nome di uno dei più importanti divulgatori scientifici italiani: Myxicola albertoangelai. La specie è stata descritta in un recente studio tassonomico pubblicato sullo Zoological Journal of the Linnean Society da un team internazionale guidato da ricercatori dell’Università del Salento.

La dedica ad Alberto Angela è un riconoscimento al suo straordinario contributo alla diffusione della cultura scientifica e alla sua capacità di avvicinare il grande pubblico alle meraviglie della natura, della storia e della ricerca. Come riportato nell’articolo, la specie porta il suo nome per l’impatto che i suoi programmi televisivi hanno avuto sulle scelte formative e professionali di molti degli autori dello studio. Tra questi, i ricercatori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali di UniSalento Matteo Putignano, Andrea Toso e Joachim Langeneck, che riconoscono nei programmi di divulgazione di Angela una delle fonti di ispirazione che li ha avvicinati alla biologia marina e alla ricerca scientifica.

«Questa specie – spiegano gli autori dello studio – è stata denominata così come omaggio ad Angela e al suo lavoro, votato alla promozione della conoscenza presso il grande pubblico. I suoi programmi hanno lasciato un’impronta duratura nelle nostre vite e hanno contribuito alle nostre scelte di carriera».

Myxicola albertoangelai è un anellide polichete appartenente alla famiglia Sabellidae, organismi noti per il caratteristico apparato branchiale a forma di ventaglio utilizzato per filtrare particelle alimentari dall’acqua. L’esemplare tipo è stato rinvenuto a Santa Caterina di Nardò, nel Mar Ionio settentrionale, lungo le coste della provincia di Lecce. La specie è una delle quattro nuove entità identificate nell’ambito di una revisione del genere Myxicola, un gruppo di organismi marini comunemente noti come “eyelash worms”, ovvero “vermi con le ciglia”.

La scoperta è il risultato di uno studio di tassonomia integrativa, disciplina che combina l’analisi morfologica tradizionale con le più moderne tecniche genetiche. I risultati dimostrano che anche nel Mediterraneo — uno dei mari più studiati al mondo — esistono ancora specie sconosciute alla scienza o celate sotto nomi attribuiti in passato ad altre entità.

Ricerche di questo tipo rivestono un ruolo fondamentale per la conservazione della biodiversità: dare un nome a una specie significa riconoscerne l’esistenza e rappresenta il primo passo per comprenderne la distribuzione, monitorarne lo stato di conservazione e sviluppare strategie efficaci di tutela degli ecosistemi marini. UniSalento si conferma uno dei centri più attivi in Italia per lo studio della biodiversità marina.

La scoperta di Myxicola albertoangelai testimonia come ricerca scientifica e divulgazione possano essere parte di un unico percorso: quello che trasforma la curiosità in conoscenza, e la conoscenza in nuove scoperte.