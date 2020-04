PUGLIA – Continuano le polemiche sui contagi nei luoghi di ricovero e sulle stragi di anziani: il conto a Soleto è arrivato a 16 morti ieri notte. “In un momento nel quale la nostra Regione vive forte disagio, nel quale le RSA sono al centro di una grande bufera sanitaria, nel quale in provincia di Bari, Brindisi e nel Salento a Soleto, le strutture RSA sono state commissariate e continuano a registrare decessi che secondo qualcuno si sarebbero potuti evitare, noi assistiamo ad un presidente della Regione che in coppia con la D’Urso lancia proclami per raccogliere popolarità, invita i residenti delle regioni a rischio contagio a venire in Puglia a portare il proprio virus senza aprire nessun dialogo con gli operatori del settore turistico, punta i piedi per votare a giugno o luglio, per poter godere della notorietà nazionale! Tra tutte queste comparsate Emiliano potrebbe fare una tappa anche A Chi l’Ha Visto, lanciando un appello per l’assessore al welfare Toto Ruggeri che, nonostante abbia lavorato lui sulla mappatura organizzativa delle RSA, complice la quarantena, sembra essere sparito dai radar politici – dichiara l’avvocato Gaetano Messuti, leader di Sentire Civico –

Insomma in politica occorre metterci la faccia. In Lombardia Gallera, assessore al welfare giornalmente sta documentando le proprie scelte, giuste o sbagliate ma ci sta mettendo la faccia, si sta assumendo delle palesi responsabilità. Ed in Puglia? La nostra regione oggi sembra essere nelle mani dei tecnici nominati dal Presidente ( Loparco e suo staff) e non dei politici che hanno ricevuto mandato dai cittadini! Se questo non è segnale di incapacità, come lo chiamate?”.