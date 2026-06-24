Muore dopo 7 giorni di coma l’uomo che, terminati i domiciliari, si era schiantato con lo scooter

Melissano (Lecce) – Era stato ristretto ai domiciliari e, al suo primo giorno di libertà, una settimana fa si era schiantato in sella allo scooter di un conoscente. Oggi, dopo sette giorni di coma, è purtroppo deceduto un uomo di Melissano.

Il drammatico episodio si era verificato lo scorso 17 giugno, in prossimità di un incrocio proprio a Melissano, in via Di Vittorio. L’uomo aveva perso improvvisamente l’equilibrio, cadendo violentemente sull’asfalto col mezzo a due ruote. E nessun altro veicolo era rimasto coinvolto nell’incidente.

Dopo lo schianto, immediati erano stati i soccorsi prima da parte dei passanti e poi da parte degli operatori del 118. Considerata la gravità delle ferite riportate, l’uomo di Melissano è stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Qui si è reso necessario il ricovero nel reparto di Rianimazione, dove l’uomo è rimasto sempre in coma.

Stamattina, purtroppo, il decesso.