Furto nel “ComproOro”, dopo aver scardinato la grata metallica del negozio

Squinzano (Lecce) – Hanno letteralmente sradicato una grata metallica e una volta dentro, sono riusciti ad impossessarsi di denaro e preziosi per circa 4mila euro.
Ad essere colpita da una banda di malviventi, la notte scorsa, l’attività di “Compro Oro” di via Brindisi, a Squinzano.
I ladri sono giunti sul posto con una un’Alfa Romeo Giulietta di colore scuro, poco dopo le 2. Con i volti coperti, hanno scardinato dal muro con attrezzi da carpentiere la grata e hanno potuto così entrare nel negozio.
Qui hanno razziato tutti gli oggetti d’oro contenuti in una vetrina espositiva e il denaro contenuto in casa per un valore complessivo di circa 4mila euro.
Poi la banda, sempre a bordo dell’Alfa Romeo, è fuggita via. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Squinzano e della Compagnia di Campi Salentina. I militari ora conducono le indagini per individuare i responsabili, anche magari grazie a qualche dettaglio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nel “ComproOro”.
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