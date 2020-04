La Lega del cittadino rilancia: “Tutta la politica senza stipendio per questo periodo”

I politici fanno orecchio da mercante e lui lo incalza di nuovi. Il fondatore della Lega del Cittadino e dell’Ambiente, Ruggero Vantaggiato, chiede alla politica un gesto che avvicinerebbe i governatori ai governati: rinunciare allo stipendio per almeno un mese, come hanno fatto in alcuni paesi stranieri. Non si può dire che “siamo tutti sulla stessa barca”, se si percepisce con puntualità uno stipendio da 20 mila euro. L’idea è che parlamentari, ministri, assessori regionali, europarlamentari, consiglieri regionali, assessori comunali e sindaci rinuncino allo stipendio per almeno un mese è stata lanciata ieri attraverso il Corrieresalentino: oggi Ruggero Vantaggiato lancia un nuovo messaggio online. Buona visione