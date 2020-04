LECCE – I consiglieri Giorgio Pala e Gianpaolo Scorrano, in qualità di esponenti della minoranza consiliare e di Presidenti delle Commissioni X e XI di Controllo, comunicano che a partire da Lunedì 4 Maggio intendono procedere al regolare ripristino delle convocazioni delle rispettive Commissioni presiedute.

I quasi due mesi di attività amministrativa della Giunta sono stati purtroppo caratterizzati da una totale inattività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari: rispettivamente l’organo sovrano del Comune di Lecce e la sua principale articolazione.

A norma dell’art.42 del TUEL, il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo: in questi circa due mesi di emergenza, dunque, sulla base di quale indirizzo sono state adottate le numerose delibere politiche della Giunta? Quale funzione di controllo si è svolta sulle azioni eseguite fino ad oggi?

“Il sistema di VideoConferenza, tempestivamente utilizzato dalla Giunta fin dai primi giorni di emergenza, ancora stenta a decollare per quanto concerne le riunioni dei Consiglieri – spiegano i consiglieri – Nessuna Commissione ufficiale è stata svolta fino ad oggi, così come nessuna riunione del Consiglio Comunale è stata regolarmente convocata.

Ci dispiace leggere, come accaduto pochi giorni fa, le grida di aiuto a mezzo social del Presidente del Consiglio Mignone: una persona preparata che non è però messa nelle condizioni di eseguire al meglio il suo lavoro.

I sottoscritti, dunque, vista l’enorme mole di argomenti accumulata a causa dell’iper attivismo della Giunta, intendono riprendere regolarmente la propria attività con convocazioni delle rispettive Commissioni nell’ampia sala del Consiglio Comunale. Saranno adottate tutte le precauzioni del caso, che solo in tale luogo possono essere messe in atto.

Mascherine obbligatorie, distanza interpersonale e soprattutto sanificazione quotidiana dell’aula. I colleghi che non potranno prendere parte alle riunioni, saranno regolarmente collegati in video con l’utilizzo del sistema misto adottato da tutte le amministrazioni italiane, inclusa la Regione Puglia che si riunisce in tale modo da settimane.

Nei prossimi giorni provvederemo a stilare un calendario completo delle convocazioni per il mese di maggio”.