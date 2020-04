Puglia

Instabilità diffusa al mattino con piogge su tutto il territorio e neve fino a quote basse sui settori di confine con la Basilicata. Residue precipitazioni nel pomeriggio sulla costa ionica, tempo asciutto in serata.

Molise

Piogge e nevicate fino a quote basse in mattinata su tutta la regione, fenomeni in esaurimento al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi.

Basilicata

Tempo instabile al mattino con piogge su tutto il territorio e neve fino a quote basse; nel pomeriggio il tempo è atteso in miglioramento. Nelle ore serali i cieli saranno sereni.

Giornata soleggiata al nord Italia e precipitazioni assenti. Da segnalare soltanto la presenza di nubi medio-basse sul Piemonte e sull’arco alpino centrale, specie al primo mattino.

Cieli sereni al mattino su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, poco nuvolosi sul resto del centro Italia. Precipitazioni assenti salvo delle residue nevicate in Appennino abruzzese e marchigiano fino al fondovalle.

La giornata inizierà con condizioni meteo instabili su tutte le regioni con piogge e nevicate fino a quote molto basse. Precipitazioni in esaurimento al pomeriggio salvo sulla Puglia, Calabria e isole maggiori. Deboli piogge in serata sulle isole maggiori.

Temperature in ulteriore diminuzione.

