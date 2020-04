Puglia

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente su gran parte della regione nel corso delle ore diurne, possibili locali addensamenti sul Salento. In serata si confermano le condizioni di tempo asciutto con cieli generalmente sereni.

Molise

Ampie schiarite in mattinata su tutta la regione, mentre al pomeriggio i cieli poterebbero essere generalmente poco nuvolosi. Sereno in serata.

Basilicata

Sole prevalente sia nelle ore mattutine sia nelle ore pomeridiane sull’intera regione; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.

Giornata dai connotati tipicamente primaverili con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni fin dal mattino per nubi alte e stratificate in transito e precipitazioni assenti.

Tempo stabile fin dal primo mattino ma con nubi in transito in Toscana, qualche velatura nel cielo anche sulle altre regioni. Innocue nubi alte e stratificate in transito nelle ore pomeridiane ma in un contesto asciutto. Giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal primo mattino.

Da segnalare soltanto qualche nube alta e stratificata sulla Sardegna.

Temperature in generale aumento.

www.centrometeoitaliano.it