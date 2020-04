Anche Green Family, la linea di prodotti cosmetici naturali a base di Aloe Vera bio e Olio di Oliva bio, 100% Made In Italy, si mobilita per il Paese. L’iniziativa nasce a supporto di chi presta il proprio servizio, nel momento più complicato che il Paese sta vivendo, per fare fronte all’emergenza “CoronaVirus”.

Il beauty brand di Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano ha scelto di sostenere concretamente chi è in prima linea nella lotta al Covid 19 ed ha deciso di donare un euro, per ogni prodotto venduto, alla Protezione Civile della Regione Puglia, un piccolo grande esercito silenzioso che con spirito di sacrificio e grande senso civico presta volontariamente e quotidianamente la propria opera svolgendo compiti di enorme importanza per la salute e la salvaguardia di ognuno di noi.

Inizialmente la scelta dell’azienda, presa unicamente per venire incontro alle esigenze dei consumatori e dei cittadini che sono stati costretti a modificare radicalmente le proprie abitudini, e spingerli anche con la possibilità dell’acquisto online a rimanere in casa, è stata quella di praticare uno sconto del 40% sui prodotti, proprio per reagire al momento difficile che si sta vivendo. Ma la domanda della “Green Family” su come poter meglio aiutare chi quotidianamente è in prima linea nella lotta all’emergenza, ha trovato prestissimo una ulteriore risposta nella donazione concreta che sarà effettuata su ogni acquisto: ogni prodotto che arriverà nelle case dei propri clienti equivarrà alla donazione di un euro che andrà agli uomini e alle donne della Protezione Civile Pugliese, sempre in prima linea e sempre in emergenza anche a causa della mancanza dei Dispositivi di Protezione Individuale.

La preziosa ed indispensabile rete dei volontari pugliesi avrà da domani, 1 aprile, un piccolo grande aiuto in più grazie all’idea di Giada e Giovanni : “S iamo felici di poter venire in questo modo incontro a chi, in tutta Italia è in casa e contribuisce così , ad evitare il prolungarsi di una situazione di chiaro ed inevitabile disagio. Vogliamo in questo modo esprimere la nostra vicinanza a tutti i cittadini che da Nord a Sud della Penisola stanno combattendo quotidianamente questa battaglia in cui ognuno ha un ruolo fondamentale”.

Con la consapevolezza che ai vantaggi di dedicare tempo a se stessi, alla propria beauty routine, in maniera del tutto naturale, si aggiungerà anche un bel gesto di solidarietà che nasce soprattutto dalla sensibilità di chi come Giada vive da vicino, insieme a tante altre famiglie italiane, la preoccupazione per una madre che opera come OSS nell’ospedale di Montichiari, e che come tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari in genere non si è sottratta al proprio dovere. Con un pensiero a tutti coloro che ogni giorno sono in trincea per salvare la vita a migliaia di pazienti, nonostante, spesso, non siano nemmeno forniti degli adeguati dispositivi. Un segno, un gesto di riconoscenza per la loro abnegazione al lavoro e per le loro famiglie che vivono ore di ansia e preoccupazione, ma che sono soprattutto orgogliose del loro operato al servizio del Paese. I prodotti potranno essere acquistati sulla piattaforma online: www.green-family.it/shop/

Può essere anche questo il modo per essere uniti. “Non è il momento di guadagnare – ha detto Giada – ma è il momento di aiutarsi”.