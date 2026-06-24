Inseguimento nella notte a Taurisano: 23enne fugge alla Polizia e nasconde il crack in bocca, arrestato

TAURISANO (Lecce) – Non si ferma all’alt, accelera e tenta la fuga nelle campagne buie per seminare la volante. Un inseguimento da film che si è concluso nella tarda serata di ieri con l’arresto di un 23enne di Taviano, Denis Marzano, trovato con diverse dosi di crack nascoste direttamente nel cavo orale.

L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano.

Durante il consueto pattugliamento del territorio, i poliziotti hanno intercettato un’autovettura sospetta. Alla vista dei lampeggianti e al segnale di stop, il conducente ha reagito spingendo sull’acceleratore. Con una manovra repentina, l’auto si è diretta verso una strada di campagna limitrofa, completamente priva di illuminazione, nel disperato tentativo di far perdere le proprie tracce.

L’inseguimento ad alta velocità si è protratto per circa due chilometri sulle strade sterrate, finché la volante non è riuscita a sbarrare la strada e a bloccare definitivamente il veicolo.

I due occupanti del mezzo, fatti scendere dall’abitacolo, hanno mostrato fin da subito un forte nervosismo e una netta insofferenza al controllo. Questo atteggiamento ha spinto gli agenti a eseguire immediate perquisizioni personali e del veicolo, portando a galla quanto gli indagati tentavano di occultare.

L’intuizione dei poliziotti si è rivelata esatta quando, all’interno della bocca del conducente, è stato rinvenuto un involucro in plastica che custodiva al suo interno altri sette piccoli involucri bianchi sigillati con nastro adesivo, contenenti complessivamente 2,40 grammi di crack.

La perquisizione personale del passeggero e l’ispezione generale dell’auto non hanno rivelato altra sostanza stupefacente. Tuttavia, nella tasca della portiera dal lato passeggero, gli agenti hanno recuperato tre telefoni cellulari e un portafogli di proprietà del passeggero stesso, contenente 600 euro in contanti, una somma considerata dai militari come probabile provento dell’attività di spaccio e per questo posta sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti di rito condotti presso gli uffici del Commissariato di Taurisano, il 23enne di Taviano è stato dichiarato in stato di arresto. Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Lecce, informato della dinamica dei fatti, ha disposto per il giovane, difeso dall’avvocato Mauro Margarito, la misura cautelare degli arresti domiciliari, ponendolo a immediata disposizione dell’Autorità Giudiziaria.