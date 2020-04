La burocrazia è il fardello più grave, il peso più grande. E’ convinto di questo Antonio Raone, imprenditore, in prima linea per aiutare enti ed imprese salentine in seno all’emergenza Covid-19. Nel video (alcuni passaggi della conferenza stampa odierna), Raone evidenzia l’inefficacia della politica regionale e nazionale, imbrigliata, a suo dire, dai lacci e laccioli della macchina burocratica. In particolare, Raone ha dato la disponibilità di ben 100.000 euro alla Asl di Lecce per un sostegno diretto all’ospedale di Casarano, però, a quanto pare, la Asl di Lecce avrebbe risposto all’imprenditore che tali fondi saranno destinati ad interventi più generali e non specifici per il polo casaranese, specifici in questo momento per postazioni di terapia intensiva utili all’emergenza sanitaria del Covid-19 . Dunque viene da chiedersi se tale sorte non toccherà anche alle altre donazioni direzionate in una specifica area geografica. Tuttavia, secondo Raone, anche la Regione Puglia è spesso vittima delle procedure che poco aiutano l’emergenza in atto: per questo l’imprenditore rinuncia all’incarico che il Presidente Emiliano ebbe ad assegnargli, poiché come Raone stesso spiega nel video, le sue proposte non vengono prese nella debita considerazione. Sebbene un incarico a costo zero, dice Raone, credo che non serva davvero “visto che si è inascoltati”.

Ma veniamo ai numeri concreti: il gruppo Raone ha donato migliaia di mascherine: all’Ospedale di Galatina, alla comunità neretina (3.000 in totale), al Coisp, ossia al sindacato di Polizia e ad altri enti pubblici e privati del Salento. Circa 100.000 mascherine chirurgiche giunte in Provincia di Lecce, guarda caso, combattendo contro nuove norme e adempimenti burocratici sempre più farraginosi, specialmente presso gli uffici doganali. In ogni caso queste sono solo alcune iniziative poste in essere dal gruppo Raone. La consapevolezza per l’imprenditore, originario di Casarano, è che anche voler fare del bene non è facile e si scontra con la realtà immobilizzata.

In chiusura, poi, Raone ha voluto mettere in rilievo la scarsa consistenza delle misure del governo per le imprese ed i lavoratori ancora privi di un vero sostegno.