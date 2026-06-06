Le fiamme non hanno fermato I Due Mori: oggi la grande riapertura ad Alimini

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OTRANTO – Ci sono luoghi che trascendono la loro funzione materiale e diventano parte integrante dell’identità di un territorio. Il lido I Due Mori appartiene a questa categoria. Per questo motivo la sua riapertura, avvenuta oggi sulle coste di Alimini, assume il valore di un autentico simbolo di rinascita.

Sembrava una sfida impossibile. E invece oggi diventa realtà. Appena due mesi fa, un violento incendio aveva ridotto in cenere gran parte dello storico stabilimento balneare, uno dei più conosciuti e frequentati del litorale adriatico salentino.

Oggi I Due Mori riaprono ufficialmente le sue porte, regalando al territorio una storia di coraggio, sacrificio e straordinaria determinazione. Torna a vivere un luogo che, nel corso di trentacinque anni, è diventato parte integrante della memoria collettiva di Alimini e del Salento.

Le immagini delle fiamme che avvolgevano uno degli stabilimenti balneari più amati della costa adriatica salentina avevano colpito l’intera comunità, suscitando sgomento e incredulità. Un colpo durissimo per una realtà che da tantissimi anni rappresenta un punto di riferimento per residenti e turisti.

Eppure, quando tutto sembrava perduto, è iniziata una corsa contro il tempo che oggi trova il suo lieto fine.

“Ad aprile il nostro lido è andato a fuoco. Abbiamo visto bruciare una parte della nostra vita, del nostro lavoro, della nostra storia. Abbiamo pensato di non farcela”, racconta Catia Pellegrino, proprietaria del lido.

Parole che restituiscono il peso emotivo di quei giorni, quando il dolore per quanto perduto si intrecciava all’incertezza per il futuro.

“Ricostruire tutto a poche settimane dall’inizio della stagione sembrava impossibile. Ma ci siamo riusciti. Giorno dopo giorno, senza fermarci, abbiamo ricostruito il nostro lido”.

Parole che racchiudono mesi di lavoro incessante, giornate senza sosta e una volontà ferrea di non arrendersi davanti alle difficoltà.

Dietro questa riapertura non vi è soltanto la ricostruzione di una struttura, ma la riaffermazione di un legame profondo con il territorio e con una storia imprenditoriale che attraversa generazioni.

“I Due Mori non è mai stato soltanto un lido. Per noi è casa, è famiglia, è lavoro, è sacrificio. Quest’anno celebriamo 35 anni di attività e più che mai sentivamo il dovere di esserci”.

Il nuovo volto de I Due Mori è il risultato di una straordinaria prova di resilienza. Quella che appariva una sconfitta irreversibile si è trasformata in una straordinaria prova di capacità imprenditoriale e forza umana.

Oggi ci sono nuovamente accoglienza, servizi e la voglia di guardare avanti., laddove appena poche settimane fa dominavano macerie e incertezze. Un risultato raggiunto grazie a uno sforzo incessante che ha trasformato una delle pagine più difficili della storia dello stabilimento in una testimonianza concreta di determinazione e capacità di reagire alle avversità.

Una riapertura che assume il sapore della vittoria. Non soltanto per l’azienda, ma per tutto il territorio, che ritrova uno dei suoi simboli all’inizio della stagione estiva.

“Oggi siamo pronti ad accogliervi per questa nuova stagione. Vi aspettiamo ad Alimini”, conclude Catia Pellegrino.

La riapertura de I Due Mori non rappresenta soltanto il ritorno di un’attività economica. È il racconto di una comunità che non si è arresa, di una famiglia che ha scelto di ricominciare e di un simbolo del turismo salentino che, nel suo trentacinquesimo anno di vita, torna a guardare il mare con rinnovata fiducia.