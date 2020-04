LECCE – Rischio contagio per gli addetti alla nettezza urbana di Soleto. La Fp Cgil di Lecce scrive una lettera al sindaco di Soleto, al prefetto e allo Spesal per denunciare condizioni di lavoro insicure nel cantiere comunale. “La Segreteria territoriale della Fp Cgil, in relazione a quanto avvenuto nella Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani e ai dati ufficiali della Regione Puglia, chiede l’adozione di tutte le misure amministrative e organizzative per tutelare i lavoratori incaricati di manipolare materiale proveniente da soggetti in quarantena”, scrive il segretario provinciale Paolo Taurino.

Nel cantiere, gestito dalla ditta Bianco Igiene ambientale, lavorano 10 operai. Soleto nella provincia di Lecce è uno dei comuni con il più alto rapporto tra abitanti e contagiati. L’obiettivo della missiva è tutelare la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori dipendenti della azienda Bianco. In particolare si chiede di fornire ai lavoratori l’indicazione delle utenze in cui è presente un contagiato in modo da adottare le misure di prevenzione nel servizio di raccolta. “In assenza di un riscontro, saremo costretti a proclamare lo stato di agitazione”, conclude Taurino.