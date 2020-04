LEEDS – Economia e sanità sono legate da un filo indissolubile nella società della “tecnocrazia”. Progresso e tecnologia cambiano le nostre vite, ma dobbiamo sempre fare i conti con l’economia e con i sistemi economici con cui ha a che fare la sanità pubblica. In Italia la pandemia ha fatto tremare tutto il sistema sanitario, ci sono stati degli errori e dei ritardi evidenti. Oggi ne parliamo con un’esperta: una salentina che vive a Leeds e che si occupa di economia sanitaria. Sono tanti i salentini che, come Roberta Longo, mettono al servizio dei paesi stranieri la loro grande preparazione e il loro talento nei più svariati campi. Attraverso questa accademica, che è partita tanto tempo fa da Corsano (Lecce), vogliamo raccontarvi le storie di successo a migliaia di chilometri di distanza dalla nostra terra, come l’infermiera salentina che lavora in UK, di cui vi abbiamo parlato giorni fa.



Ci aiuta a capire che ruolo svolge nel sistema sanitario un economista specializzato nella materia sanitaria? Qual è il contributo che può dare?

“L’economia è lo studio di come la società ed i suoi individui scelgono di allocare risorse scarse per soddisfare bisogni potenzialmente illimitati. La scarsità è il problema economico fondamentale. Le risorse con cui produrre beni e servizi sono scarse mentre i bisogni della società sono potenzialmente illimitati: ci troviamo quindi di fronte alla necessità di operare delle scelte. La sanità non si sottrae a queste caratteristiche. Se ci pensiamo bene, per curare la gente servono medici, infermieri, medicine, test diagnostici e così via: tutte queste sono risorse limitate. Dall’altra parte abbiamo i bisogni di un’intera popolazione, che possiamo definire illimitati. L’economia sanitaria studia specificamente le scelte fatte in sanità in condizioni di risorse scarse. L’obiettivo è quello di massimizzare i benefici ottenuti dalle risorse impiegate attraverso analisi di costo-efficacia o costo-utilità. Molti dei progetti di ricerca a cui lavoro sono delle prove cliniche nelle quali si testano nuovi trattamenti farmacologici o una nuova tecnica chirurgica. In UK le prove non si fanno mai solo sull’efficacia ma anche sulla costo-efficacia del nuovo trattamento: è su quest’ultimo aspetto che si concentra il nostro lavoro di economisti sanitari”.

Com’è la sanità di Leeds? Ci sono molte differenze con la sanità italiana?

”La sanità a Leeds, come nel resto del Regno Unito, è pubblica ed è finanziata attraverso la tassazione generale. A differenza dell’Italia la prestazione del servizio è totalmente gratuita, fatta eccezione del costo della ricetta medica. Un’altra differenza fondamentale è a livello organizzativo: in Italia la sanità è organizzata a livello regionale mentre in UK è centralizzata – anche se ogni nazione del Regno (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord) ha un suo Sistema sanitario nazionale (NHS, National Health System)”.

Com’è arrivata a Leeds? Qual è il percorso che ha fatto? Ci sono molti italiani lì?

“Sono arrivata a Leeds nel 2008, dopo aver conseguito un Master in Economia Sanitaria nella vicina Università di York e un Dottorato in Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma. L’Università di Leeds è molto rinomata, è fra le prime 100 Università al mondo (QS World University Rankings, 2019) e fra le prime 10 in UK (The Guardian University Guide 2019). Ho iniziato come ricercatore a tempo determinato e da qualche anno sono Lecturer in Health Economics a tempo indeterminato. Spero di proseguire nella carriera accademica anche se con due figli piccoli non è facile. Leeds è una città del West Yorkshire, vibrante e moderna, centro finanziario ma anche culturale, che invito tutti a visitare. Al momento si stima che circa 2000 Italiani vivano a Leeds: io ne conosco alcune centinaia!”.

Qual è l’idea che si è fatta di questa pandemia? Abbiamo agito tardi? Abbiamo sottovalutato l’inizio del SARS-CoV-2 in Cina?

“Ormai è evidente che non solo l’Italia ha sottovalutato il rischio della situazione in Cina, ma anche tanti altri governi, includo pure il Regno Unito, hanno poi sottostimato la virulenza e la mortalità del nuovo virus quando l’Italia era al centro della crisi, rendendosi così impreparati a rispondere. Questo ha contribuito all’iniziale diffusione incontrollata del COVID-19 in Europa e USA. Da un punto di vista dell’economia sanitaria, tutto questo ha significato riconvertire risorse per far fronte all’emergenza in terapia intensiva. Un economista della sanità non guarda solo al costo diretto dell’emergenza (per esempio il costo dei macchinari, dei medicinali, dell’ occupazione letti in ospedale e ovviamente il costo in termini di vite perse a causa del COVID), ma anche al costo opportunità. Abbiamo sicuramente sentito parlare di cancellazioni di operazioni non urgenti o di visite specialistiche rimandate. Dietro cancellazioni e rimandi ci sono pazienti che non hanno potuto ricevere cure, perché le risorse erano impiegate per l’emergenza, e che possibilmente avranno ripercussioni negative . Questi sono esempi del costo opportunità del COVID-19. Un costo molto importante in un’analisi di tipo economico-sanitaria”.

Secondo lei, tutti i tagli alla sanità nell’ultimo ventennio hanno reso l’Italia più vulnerabile e con pochi posti letto? Erano inevitabili le sforbiciate in un settore così delicato?

“L’italia, come tantissimi altri paesi, ha tagliato la spesa sanitaria dopo la crisi finanziaria del 2008 – anche se poi in anni più recenti la spesa per la sanità ha ripreso a salire in linea con il PIL. C’è da dire però che, nonostante i tagli, l’Italia in situazione di partenza era messa molto meglio di tanti altri paesi europei in termini di posti letto in terapia intensive; anche qui includo il Regno Unito che in media ne ha la metà rispetto all’Italia. Gli USA sono il paese con più posti in terapia intensiva ogni 100.000 abitanti al mondo. Eppure abbiamo visto gli effetti catastrofici sui paesi più ben messi da questo punto di vista. Fino ad oggi l’evidenza ci ha dimostrato che i paesi che hanno agito tempestivamente in termini di misure restrittive, usato test diagnostici e tracciamento dei contatti su vasta scala, hanno avuto il numero minore di contagi e di morti”.

Il sistema privato a Leeds riesce a dialogare bene con il pubblico? Noi, in Puglia, non siamo riusciti ad eliminare le liste d’attesa facendole smaltire al sistema privato: magari, con un incentivo in più, ce l’avremmo fatta…

“Un’altra differenza fondamentale fra Italia e Regno Unito è che il pubblico e il privato sono tradizionalmente entità ben distinte, anche se negli ultimi anni c’e’ piu’ collegamento. Non c’è un vero e proprio smaltimento di liste dal privato, ma il paziente può esercitare un certo grado di scelta. In Inghilterra dal 2013 esistono i commissioning groups, che sono degli enti con badgets reali con il compito di commissionare i servizi sanitari necessari alla popolazione geografica di riferimento. Per esempio, se prendiamo l’intervento di protesi d’anca, i commissioning groups ne commissionano una certa quantità a un certo numero di ospedali che hanno partecipato ad una specie di appalto. A questi appalti possono partecipare anche entità private. A questo punto il paziente ha il diritto di scegliere dove farsi operare”.

È giusto gestire la sanità pubblica come un’azienda, pur sapendo che un servizio del genere non può che essere in perdita per fornire assistenza efficace per tutti?

“È proprio questo il punto dell’analisi di costo-efficacia. Non si possono fornire tutte le cure possibili a tutti, ma solo quelle che, tramite analisi comparative, risultano apportare il maggior beneficio in termini di quatita’ e qualita’ della vita. La sanita’ e’ un bene economico, per le ragioni elencate sopra, e per questo bisogna ragionare in modo economico. Non per questo significa voler far profitto ma ambire all’efficienza”.

In Italia non tutti i medici di base fanno la ricetta online, c’è un forte ritardo nell’uso delle tecnologie e della Telemedicina (tranne che nel settore cardiologico e oncologico). A Leeds come va invece?

“È opinione diffusa che le tecnologie informatiche miglioreranno la diagnosi, il trattamento e l’assistenza sanitaria in genere. In realtà, l’evidenza scientifica sull’efficacia di una gamma di applicazioni IT è mista e non conclusiva. Detto questo, in Inghilterra ci sono ambulatori che la ricetta elettronica la fanno e altri no – non è uniformamente diffusa. Con un’app però è possibile prenotare un appuntamento dal medico di famiglia e la storia di una persona attraverso il sistema sanitario e tutta depositata in dati elettronici”.

È vero che gli ospedali dovrebbero essere abbattuti e riedificati ogni 20 anni?

”Un ospedale è un bene capitale, per definizione destinato a durare nel lungo periodo: sicuramente più di 20 anni con la giusta manutenzione e i necessari investimenti”.

Ci sa spiegare com’è che la sanità italiana (e non solo), pur essendo a conoscenza due mesi prima di un’epidemia dilagante si sia fatta trovare senza DPI sufficienti e adeguati all’emergenza? I luoghi di ricovero, gli ospedali e i centri per gli anziani si sono trasformati in focolai. In Inghilterra esiste il problema delle mascherine o delle tute introvabili?

”Come ho detto prima, il fatto di aver sottovalutato la pericolosità del virus ha portato ad arrivare impreparati a fronteggiare l’emergenza anche dal punto di vista dell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione personale a medici, infermieri e a tutte le professionalità a contatto ravvicinato con pazienti. Le posso dire che non è, o non è stata, una mancanza solo italiana: è un grosso problema in Inghilterra e anche negli Stati Uniti”.

Non parla più nessuno in Inghilterra di “immunità di gregge”? Come va la guerra al covid-19 a Leeds? Anche voi siete chiusi in casa?

“No, non ne parla più nessuno ed è stato addirittura negato che fosse mai stata la strategia del governo. Alla fine, come l’Italia, l’UK sta seguendo la strategia dell’appiattimento della curva dei contagi. Circa due settimane dopo la chiusura dell’Italia, il lockdown è arrivato anche in Inghilterra. Restrizioni molto simili, con alcune differenze: per esempio, qui si può andare nei parchi e in genere uscire per una passeggiata una volta al giorno. Quasi nessuno porta la mascherina”.

Le manca il mare “terapeutico” del sud Salento? Riuscirà a tornare per l’estate? Il covid-19 ci darà tregua?

”Mi manca il mare, ma mi mancano di più le nostre famiglie e i nostri amici. Ai miei due bimbi mancano tantissimo i nonni, gli zii e i cugini. In realtà non riesco neanche a pensare alla possibilità di non riuscire a tornare questa estate…sono ottimista!”.