LECCE – Il medico e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Manca, continua a mettere sotto accusa il pronto soccorso Leccese con video e foto che testimoniano il momento difficile e gli spazi angusti con i pazienti nelle barelle. Ma la direzione stigmatizza il comportamento del collega.

La replica del vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Manca, al responsabile del Pronto Soccorso del Vito Fazzi, Silvano Fracella è tranchant:

“Il primario del Pronto Soccorso del Vito Fazzi di Lecce, Silvano Fracella, si vergogna che io abbia documentato ciò che accade nell’importante presidio sanitario invece che vergognarsi di non riuscire a porre rimedio. Assurdo, cioè il collega guarda il dito che indica la luna e non la luna? E allora siamo messi peggio di quanto pensassimo.

“E allora facciamo chiarezza: sono stato chiamato, ieri mattina, al Pronto soccorso del Vito Fazzi come consigliere regionale, ma soprattutto vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, perché vedessi con i miei occhi ciò che stava accadendo. Non solo, dopo averlo fatto non sono andato via in cerca di scoop, ma ho cercato il primario Fracella nel suo ufficio e l’ho portato nel Pronto Soccorso perché anche lui vedesse ciò che stava accadendo. Quindi, nessun blitz, pur avendone per Statuto regionale la possibilità, né ho carpito di nascosto immagini e video, semmai lo avessi fatto dovrebbero essere i pazienti a dolersene, invece, sono quelli che mi hanno chiamato.

“Mi aspettavo e mi aspetto che Fracella, invece, che minacciare ricorso all’Ordine dei Medici adempia con professionalità ai suoi doveri per migliorare la situazione igienico-organizzativo-funzionale del Pronto soccorso, questo dovrebbe stare a cuore a noi tutti. La verità è che a volte si pensa di nascondere il problema tentando di intimorire chi pone o, peggio, sviando l’attenzione richiamando il Dea (di cui tutti conosciamo i problemi, anche la Procura di Lecce), ma è da stupidi perché il problema resta lì ed invece dobbiamo prendercene carico per portarlo a soluzione anziché radicalizzarlo. Per questo mi hanno non poco sorpreso le dichiarazioni di Fracella, dal quale mi aspettavo un’alleanza finalizzata alla soluzione del problema, ma prendo atto che la reazione è irrispettosa non solo della mia carica politica ma anche del rispetto deontologico verso un collega. Dal canto mio, io continuerò a battermi affinché venga risolta”.