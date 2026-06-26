Festa patronale a Caprarica di Lecce, Impegno per Caprarica pronto a vigilare sull’operato dell’amministrazione comunale

Intervento della consigliera comunale di Caprarica di Lecce Simona Longo (in foto) e del gruppo Impegno per Caprarica

“Abbiamo letto con stupore e profondo rammarico il comunicato odierno del Sindaco Paolo Greco, il quale annuncia ufficialmente che non parteciperà ai festeggiamenti dei nostri Santi Patroni a causa di non meglio precisati “temi di contrasto” e “ferite aperte”.

Restiamo sbigottiti di fronte a un Primo Cittadino che, invece di unire la comunità intorno al momento più sacro e sentito dell’anno, decide di boicottare la festa del proprio paese, personalizzando lo scontro politico e istituzionale fino a voltare le spalle alle nostre tradizioni.

Ma c’è un dettaglio che rende questa vicenda non solo triste, ma francamente inaccettabile.

Mentre il Sindaco si lancia in accorati proclami social parlando di “pacificazione”, “mancata collaborazione” e mandando i consiglieri di maggioranza in delegazione, quasi come un dovere d’ufficio e non per sincera devozione, dietro le quinte si sta facendo di tutto per ostacolare la riuscita della festa.

Proprio in queste ore, agli Agenti della Polizia Locale è stato dato l’ordine di contestare e minacciare di sanzioni gli operatori che stanno montando i giochi gonfiabili per i bambini di Caprarica. Il tutto nonostante i titolari siano in possesso di una regolare autorizzazione rilasciata dal Comune stesso che prevede l’installazione “nelle vicinanze della Villa Comunale”.

Due pesi e due misure quindi: negli anni passati, associazioni vicine alla maggioranza hanno montato le stesse identiche attrazioni sul prato della Villa senza che nessuno muovesse un dito. Oggi, per la Festa Patronale, si usa il pugno di ferro della burocrazia per fare ostruzionismo.

Caro Sindaco, la devozione e la vicinanza al popolo si dimostrano con i fatti , non con i dispetti che danneggiano solo i cittadini, i commercianti e i bambini di Caprarica. Se c’è una “ferita aperta”, la si risolve con il dialogo, non boicottando la piazza e poi mandando i controlli per rovinare la festa a tutti.

Come gruppo “Impegno per Caprarica”, noi non solo saremo presenti ai riti e ai festeggiamenti, ma vigileremo in queste ore affinché nessun abuso o disparità di trattamento venga perpetrato ai danni di chi sta lavorando per regalare al nostro paese la festa che merita.

Buona Festa Patronale a tutta la comunità di Caprarica. Noi ci siamo e saremo sempre tra la gente”.