PUGLIA – Quando iniziano i saldi estivi 2020? Finalmente si può rispondere al quesito: la Conferenza delle Regioni ha trovato la data giusta.

La richiesta di molti commercianti è stata accolta: i saldi estivi 2020 slittano di un mese. Stilisti e imprenditori, in periodo di pandemia, tutti concordi nella necessità di preservare il valore del made in Italy e trovare una soluzione per affrontare, dopo la riapertura, il problema delle vendite, che in questi mesi ha subito un duro arresto.

La data da cerchiare in rosso – a causa dell’emergenza Coronavirus – è quella di giorno 1 agosto 2020. Ad annunciarlo è Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, attraverso una nota stampa. Il presidente ha stabilito, nella riunione del 7 maggio, di posticipare i saldi estivi all’1 agosto 2020, invece del 4 luglio. La decisione nasce da una sollecitazione degli assessori alle attività produttive ed è motivata dalle necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e dalle conseguenti misure e ristrettezze sul commercio. Bonaccini ha poi scritto ai presidenti di Regioni e Province autonome, invitandoli a dare seguito alla suddetta decisione per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale.

C’è grande attesa, in tal senso, per capire come risponderanno gli italiani: anche gli imprenditori del settore sono curiosi di capire quale sarà il post-pandemia per quanto concerne i propri affari economici.

Il Coronavirus non ha cambiato soltanto il calendario dei saldi estivi. A causa dell’emergenza economica e sanitaria legata al Covid 19, c’è grande incertezza in tutto il tessuto commerciale.

Spostare di un mese i saldi, significa consentire ai negozi la commercializzazione in tempi non troppo ristretti di merci e prodotti relativi alla stagione in corso, ma anche a quella precedente, permettendo la vendita dei prodotti rimasti in giacenza a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha fatto perdere, in poco più di due mesi di chiusura, al solo commercio al dettaglio di abbigliamento, moltissimi miliardi di euro.

Un nuovo scenario di mercato, che presto si capirà se essere in grado di reggere ancora nei prossimi mesi, tra restrizioni, obblighi e procedure di sanificazione.