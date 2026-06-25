Nardò conferma il prestigioso riconoscimento delle Spighe Verdi

Nardò conferma le Spighe Verdi: premiato l’impegno per ambiente, agricoltura e territorio.

Nardò si conferma tra i Comuni italiani insigniti delle Spighe Verdi, il prestigioso riconoscimento promosso da FEE Italia che valorizza le amministrazioni capaci di coniugare tutela ambientale, sviluppo rurale e qualità della vita.

La riconferma certifica un percorso costruito negli anni attraverso politiche orientate alla salvaguardia del territorio e alla valorizzazione delle sue risorse. Il programma Spighe Verdi prende infatti in esame numerosi indicatori, dalla gestione del patrimonio naturale alla raccolta differenziata, dall’educazione ambientale alla promozione dell’agricoltura sostenibile, fino al corretto utilizzo del suolo e al coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte legate alla sostenibilità.

Per l’amministrazione comunale si tratta di un risultato che rafforza l’immagine di una città capace di fare della propria identità rurale e paesaggistica un punto di forza, trasformandola in opportunità di crescita e benessere.

Il sindaco Pippi Mellone evidenzia come la forza di Nardò risieda nell’unione tra mare e campagna, due elementi che definiscono l’identità del territorio. Ricorda inoltre che la città può vantare la Bandiera Blu, la conferma delle Spighe Verdi e la presenza stabile tra le località premiate con le Cinque Vele, riconoscimenti che, secondo il primo cittadino, testimoniano l’efficacia delle politiche di tutela del paesaggio, dell’ambiente e della qualità della vita.

Sulla stessa linea l’assessore all’Agricoltura Pierpaolo Giuri, che sottolinea come il premio sia il risultato del lavoro condiviso con il comparto agricolo, gli uffici comunali, le associazioni e i cittadini. Per Giuri, l’agricoltura rappresenta un elemento fondamentale dell’identità di Nardò e continua a essere una leva di sviluppo per il futuro del territorio.

Anche la consigliera comunale e vicepresidente della Commissione Agricoltura, Maria Giulia Manieri Elia, considera il riconoscimento un traguardo collettivo, frutto dell’impegno quotidiano di chi si prende cura del territorio. Secondo la consigliera, l’obiettivo resta quello di proseguire con politiche capaci di coniugare ambiente, agricoltura e sviluppo rurale.

La conferma delle Spighe Verdi rappresenta infine uno stimolo a proseguire lungo il percorso della sostenibilità, ricordando che la qualità di un territorio nasce dall’impegno quotidiano delle istituzioni, delle imprese agricole e dell’intera comunità.