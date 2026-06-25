Topo d’appartamento beccato sul fatto e arrestato dai carabinieri

Veglie (Lecce) – Il Salento sempre più in balia dei furti in appartamento.
Stavolta, però, il ladro non è riuscito a farla franca, così è stato arrestato. A finire in manette, un 26enne di Veglie, colto sul fatto, mentre cercava di razziare qualcosa di valore da una casa del suo paese.
L’episodio si è verificato nella notte fra martedì e mercoledì scorsi. Svegliati da rumori sospetti, i proprietari di casa hanno chiamato i carabinieri e sul posto sono arrivati i militari della stazione di Veglie e i colleghi della Compagnia di Campi Salentina.
Al ladro poi sono stati assegnati gli arresti domiciliari.
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