Donna perde il controllo dello scooter, cade e finisce in ospedale in codice rosso

Aradeo (Lecce) – Perde il controllo dello scooter, cade e finisce in ospedale in codice rosso.

A restare ferita, nel pomeriggio di oggi, una donna sui 30 anni di Aradeo. Pare che nell’incidente non siano coinvolti altri mezzi. Dopo la caduta, la donna è stata subito soccorsa dai passanti e poi dagli operatori del 118 che, in ambulanza, l’hanno trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in “codice rosso”.

Fortunatamente, una volta giunta nel nosocomio leccese, le ferite riportate ad una gamba e al bacino sono risultate meno gravi del previsto.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Aradeo per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.