Tafferugli nel pre-gara di Lecce-Pescara: tre ultras giallorossi condannati a 4 anni ciascuno

Tre condanne con rito ordinario per altrettanti ultras del Lecce coinvolti nell’inchiesta sugli scontri del 31 marzo 2019 nei pressi di Torchiarolo sulla superstrada Brindisi-Lecce dove un griuppo di tifosi giallorossi attese il transito dei supporters del Pescara con fumogeni e bombe carta. La giudice monocratica del tribunale di Lecce, Annalisa De Benedictis, ha inflitto 4 anni di carcere (a fronte di una richiesta di 7 anni) ciascuno a carico di G.D.M., 30enne di Lecce; S.F., 32enne di Melendugno e F.D.A., 33enne di Cursi. per alcuni capi d’imputazione, il tribunale ha disposto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione e per difetto di querela. I tre non potranno assistere a manifestazioni sportive per i prossimi 8 anni.

Nell’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Prontera, gli indagati erano 17 e si è avvalsa dell’individuazione dei profili genetici (ovvero i profili di Dna) sui reperti sequestrati e alla comparazione con i profili estratti dai campioni biologici prelevati dagli indagati. L’assalto, attuato con modalità paramilitari, vide il coinvolgimento di circa 70 ultras leccesi. Gli ultras salentini attesero il passaggio della carovana di tifosi pescaresi a ridosso del confine tra le province di Brindisi e Lecce all’altezza di Torchiarolo.

Gli ultras sbucarono dalle siepi travisati e incappucciati. Invasero la carreggiata bloccando i mezzi su cui viaggiano i supporters abruzzesi (scortati da un ingente dispositivo di sicurezza) con in mano fumogeni e bombe carta poi scagliati all’indirizzo dei mezzi occupati dai tifosi pescaresi. Un’auto venne data anche alle fiamme così come un pullman. Il bilancio fu di quattro feriti, tutti appartenenti al tifo organizzato pescarese. Un’azione preparata nei minimi dettagli nonostante l’ingente dispositivo di sicurezza attuato dalle forze dell’ordine. L’incrocio tra le due tifoserie era infatti considerato ad alto rischio alla luce delle ruggini tra leccesi e pescaresi che si trascinano da anni.

Nella gara d’andata, in scena allo stadio “Adriatico” il 15 novembre del 2018, dalla curva dei tifosi abruzzesi si alzarono diversi cori ostili contro la tifoseria salentina poi oggetto di una sassaiola sulla strada di ritorno all’altezza di Francavilla a Mare. Solo l’intervento delle forze dell’ordine scongiurò il contatto tra le due tifoserie.

Nel match di ritorno scattò la rappresaglia. Appena 24 ore dopo gli agenti della Digos sequestrarono nelle stradine adiacenti svariati passamontagna, un casco, tubi metallici, bastoni di legno e mazze di ferro, un guanto, bottiglie di birra in vetro vuote, petardi già esplosi di cui uno intriso di sangue e un paio di guanti di colore nero sporchi di tracce ematiche. L’avvocato Giuseppe Milli, non appena verranno depositate le motivazioni della sentenza attese nei prossimi 90 giorni, presenterà ricorso in Appello.