SALENTO – Appena due nuovi casi di positività al Covid-19 in provincia di Lecce e soli 27 nuovi casi in tutta la Puglia. Nel Salento, pertanto, i casi accertati dall’inizio della pandemia da nuovo coronavirus salgono a 489; in tutta la regione, invece, il totale dei casi accertati è di 4099, di cui 2947 attualmente positivi (71,9 percento). In provincia di Lecce, stando al report di ieri dell’Asl (487 casi totali: 206 attualmente positivi, 217 guariti e 64 morti), invece, il totale dei guariti è pari al 44,5 percento.

Stando alla nuova mappa epidemiologica del bolettino della Regione Puglia e della Protezione Civile, che considera non più i casi accertati totali ma quelli attualmente positivi, non vi sarebbero nuovi comuni “contagiati”.

Oltre 50 casi attuamente positivi: Lecce.

Da 21 a 50 casi attualmente positivi: Copertino e Soleto.

Da 11 a 20 casi attualmente positivi: Galatina.

Da 6 a 10 casi attualmente positivi: Monteroni, Gallipoli, Surbo, Squinzano, Campi Salentina, Carmiano, Leverano, Nardò, Cavallino, Cannole, San Cesario, Melendugno, Scorrano e Vernole.

Da 1 a 5 casi attualmente positivi: Maglie, Novoli, Salice Salentino, Veglie, San Pietro in Lama, Lequile, Lizzanello, Castrì di Lecce, San Donato di Lecce, Calimera, Martano, Otranto, Corigliano d’Otranto, Cursi, Galatone, Aradeo, Sannicola, Neviano, Cutrofiano, Muro Leccese, Minervino di Lecce, Alezio, Poggiardo, Supersano, Casarano, Matino, Castro, Racale, Melissano, Alliste, Ugento, Taurisano, Miggiano, Tricase, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo.

I dati, come noto, sono differenti rispetti a quelli in possesso dell’Asl, pur trattando lo stesso argomento, ossia i comuni in cui si registrano casi attualmente positivi al Covid-19 (qui il link del report di ieri).

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 1 maggio in Puglia, sono stati registrati 1.832 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 27 casi, così suddivisi:

3 nella Provincia di Bari;

1 nella Provincia Bat;

11 nella Provincia di Brindisi;

6 nella Provincia di Foggia;

2 nella Provincia di Lecce;

3 nella Provincia di Taranto.

Per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Sono stati registrati 6 decessi: 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 64.292 test.

Sono 731 i pazienti guariti.

2.947 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.099 così divisi:

1.316 nella Provincia di Bari;

374 nella Provincia di Bat;

577 nella Provincia di Brindisi;

1050 nella Provincia di Foggia;

489 nella Provincia di Lecce;

261 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione;

3 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.