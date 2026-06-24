Parte il 26 giugno l’estate 2026 del Raffo Parco Gondar

Spazio poi ai format più amati e iconici del momento, come il resident party Kawabonga XXL Extreme in tripla data il 19 luglio, il 2 e il 9 agosto. Seguiranno il viaggio nel tempo di Voglio tornare negli anni ’90 il 4 agosto, il ritmo travolgente di Noche de Travesura con Mercedes Lambre & Nick Garnier il 15 agosto, il fenomeno pop Teenage Dream il 19 agosto, la serata Bunny Club con Welo il 20 agosto e lo storico appuntamento con Metempsicosi il 21 agosto, prima del tradizionale e attesissimo Closing Party del 23 agosto, per una programmazione sempre variegata tra il pop, il rap, il raggaeton, l’elettronica, la musica indipendente e i grandi format.
E ancora eventi speciali: il coloratissimo resident party Kawabonga XXL Extreme (19 luglio, 2 agosto, 9 agosto), il 4 agosto Voglio tornare negli anni ’90, interamente dedicata alla musica ballata tra coriandoli e stelle filanti; il 15 agosto il party Noche de Travesura con Mercedes Lambre & Nick Garnier; il 19 agosto il ritorno di Teenage Dream, la festa anni 2000 che fa rivivere l’adolescenza pronta a far cantare di nuovo a squarciagola il Salento; e il 20 agosto la serata Bunny Club con Welo, e lo storico appuntamento con Metempsicosi il 21 agosto prima deltradizionale Closing Party del 23 agosto, per una programmazione sempre variegata tra il pop, il rap, il raggaeton, l’elettronica, la musica indipendente e i grandi format.
Spazio a live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su sei palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Raffo Parco Gondar portando un intrattenimento su più livelli. Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo!
Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. Main Partner del Parco Gondar 2026: Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Cointreau, Acqua Vera, Alta Marea, Puglia In Food, Aperol, Vivaticket, Tailoor.
Italo e Itabus sono mobility partner del festival, e infine, ritorna BusForFun tra i partner: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.
Regione Puglia sostiene Parco Gondar 2026 tramite l’Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Area Tematica 03 Competitività imprese – Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità. Intervento “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021- 2027”
Tutti i biglietti per gli eventi Raffo Parco Gondar sono disponibili su Vivaticket.
Ecco il calendario completo degli eventi del Raffo Parco Gondar – Gallipoli Summer 26:
Giugno 2026
Don Rafaelo | Brutal | Back2Black | Caramelo | Dancehall vs Reggaeton | Dj Poison
Luglio 2026
Don Rafaelo | Brutal | Lost In Brasil | Caramelo | Wohbbling Crew
Carnival Party | Luli | Alex de Salve | Bevil
Kalibandulu | Touch di Road | Kooloometoo
PISAPIA | Gianni Sabato | Konrad | Mattia F.
Event: KAWABONGA XXL EXTREME
TY1 | Urban Legend
Ghetto Eden | Heavy Hammer | Mad Vybz | Mitra | Dj Muerch & PTK | Buss it sound | Daniele Zaminga
Gianni Sabato | Davide Giannelli | Frass | Ismaele | C-Trullo
Urban Legend
Don Rafaelo | Brutal | Touch di Road | Dj Poison
Agosto 2026
Promessa | Urban Legend | The Clan | Richey V | Mx2 & Sick | B44X
KAWABONGA XXL EXTREME
FLIPIT MAHWAY
GORDO | PATRICK TOPPING | SIDNEY CHARLES | TINI GESSLER | MARCO FARAONE | MATTHIAS TANZMANN
FRANCAMENTE | Tetrixx
INDIE POWER
TERRON FABIO | ONE LOVE HI POWA | JUSTESS JOAN | RANKIN LELE & PAPA LEU | GHETTO EDEN | Striunizzo | Adriatic Sound | Morello Selecta
MANDA MOOR | SKIZZO and many more
MERCEDES LAMBRE & NICK GARNIER | Silvia Carrino
Kalibwoy | J-Lof | Beach Boli | DJ Charly | Giusto | Dj Poison
The Clan | Michael Hertz
MARIO PIÙ | RICKY LE ROY | JOY KITIKONTI | OOZICKY | LUCA PECHINO | The Clan
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