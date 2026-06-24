Parte il 26 giugno l’estate 2026 del Raffo Parco Gondar

Il 26 giugno si alza il sipario sulla stagione 2026 del Raffo Parco Gondar, inaugurata dall’imperdibile e attesissimo live di una superstar globale del calibro di OZUNA. È solo il primo di una parata di nomi che fino a fine agosto trasformeranno OZUNA il 26 giugno, per poi proseguire con l’energia di KID YUGI il 20 luglio, lo stile unico di BLANCO il 2 agosto, l’attesissimo show di TONY PITONY l’11 agosto e il re della trap SFERA EBBASTA il 14 agosto. , inaugurata dall’imperdibile e attesissimo live di una superstar globale del calibro di. È solo il primo di una parata di nomi che fino a fine agosto trasformeranno Gallipoli nell’epicentro della musica live e clubbing in Italia. I pesi massimi della scena nazionale e internazionale sono pronti a infiammare il Raffo Parco Gondar con una sequenza di grandi nomi: si parte con il botto insieme ail 26 giugno, per poi proseguire con l’energia diil 20 luglio, lo stile unico diil 2 agosto, l’attesissimo show dil’11 agosto e il re della trapil 14 agosto.

Il Raffo Parco Gondar si conferma anche quest’anno il punto di riferimento assoluto per il clubbing mondiale, a partire dall’irresistibile e spettacolare show Elrow XXL Puglia con Gordo e molti altri, previsto per l’8 agosto. La consolle vedrà alternarsi leggende e icone della techno e della house, con le performance di Joseph Capriati e Loco Dice il 13 agosto, seguite da quelle di Nina Kraviz e Ben Klock il 17 agosto, passando per i set infuocati di Enrico Sangiuliano il 18 luglio, Luca Agnelli l’1agosto e Indira Paganotto il 14 agosto. Il cartellone si arricchisce inoltre con i ritmi urban e dancehall di Anuel AA (10 luglio), Myke Towers (31 luglio), Kybba (16 agosto) tra gli altri, oltre al meglio del rap con Gemitaiz (26 luglio), Noyz Narcos (1° agosto) e tanti altri.

Spazio poi ai format più amati e iconici del momento, come il resident party Kawabonga XXL Extreme in tripla data il 19 luglio, il 2 e il 9 agosto. Seguiranno il viaggio nel tempo di Voglio tornare negli anni ’90 il 4 agosto, il ritmo travolgente di Noche de Travesura con Mercedes Lambre & Nick Garnier il 15 agosto, il fenomeno pop Teenage Dream il 19 agosto, la serata Bunny Club con Welo il 20 agosto e lo storico appuntamento con Metempsicosi il 21 agosto, prima del tradizionale e attesissimo Closing Party del 23 agosto, per una programmazione sempre variegata tra il pop, il rap, il raggaeton, l’elettronica, la musica indipendente e i grandi format.

E ancora eventi speciali: il coloratissimo resident party Kawabonga XXL Extreme (19 luglio, 2 agosto, 9 agosto), il 4 agosto Voglio tornare negli anni ’90, interamente dedicata alla musica ballata tra coriandoli e stelle filanti; il 15 agosto il party Noche de Travesura con Mercedes Lambre & Nick Garnier; il 19 agosto il ritorno di Teenage Dream, la festa anni 2000 che fa rivivere l’adolescenza pronta a far cantare di nuovo a squarciagola il Salento; e il 20 agosto la serata Bunny Club con Welo, e lo storico appuntamento con Metempsicosi il 21 agosto prima deltradizionale Closing Party del 23 agosto, per una programmazione sempre variegata tra il pop, il rap, il raggaeton, l’elettronica, la musica indipendente e i grandi format.

Spazio a live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su sei palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Raffo Parco Gondar portando un intrattenimento su più livelli. Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo!

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. Main Partner del Parco Gondar 2026: Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Cointreau, Acqua Vera, Alta Marea, Puglia In Food, Aperol, Vivaticket, Tailoor.

Italo e Itabus sono mobility partner del festival, e infine, ritorna BusForFun tra i partner: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Regione Puglia sostiene Parco Gondar 2026 tramite l’Accordo Coesione Puglia 2021-2027 – Area Tematica 03 Competitività imprese – Linea di intervento 03.02 Turismo e ospitalità. Intervento “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021- 2027”

Tutti i biglietti per gli eventi Raffo Parco Gondar sono disponibili su Vivaticket.

Ecco il calendario completo degli eventi del Raffo Parco Gondar – Gallipoli Summer 26:

Giugno 2026

• Ven 26 Giu: OZUNA

Don Rafaelo | Brutal | Back2Black | Caramelo | Dancehall vs Reggaeton | Dj Poison

Luglio 2026

• Ven 10 Lug: ANUEL AA

Don Rafaelo | Brutal | Lost In Brasil | Caramelo | Wohbbling Crew

• Dom 12 Lug: BORO BORO

Carnival Party | Luli | Alex de Salve | Bevil

• Ven 17 Lug: SUD SOUND SYSTEM, ANTONIO CASTRIGNANÒ

Kalibandulu | Touch di Road | Kooloometoo

• Sab 18 Lug: ENRICO SANGIULIANO

PISAPIA | Gianni Sabato | Konrad | Mattia F.

• Dom 19 Lug: PEPPE SOKS | EL CHAPO

Event: KAWABONGA XXL EXTREME

• Lun 20 Lug: KID YUGI

TY1 | Urban Legend

• Ven 24 Lug: LIMITLEZZ | LION FIAH

Ghetto Eden | Heavy Hammer | Mad Vybz | Mitra | Dj Muerch & PTK | Buss it sound | Daniele Zaminga

• Sab 25 Lug: RALF

Gianni Sabato | Davide Giannelli | Frass | Ismaele | C-Trullo

• Dom 26 Lug: GEMITAIZ

Urban Legend

• Ven 31 Lug: MYKE TOWERS

Don Rafaelo | Brutal | Touch di Road | Dj Poison

Agosto 2026

• Sab 1 Ago: NOYZ NARCOS, LUCA AGNELLI

Promessa | Urban Legend | The Clan | Richey V | Mx2 & Sick | B44X

• Dom 2 Ago: BLANCO

KAWABONGA XXL EXTREME

• Mar 4 Ago: VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90

• Mer 5 Ago: CHARLY BLACK | LEFTSIDE | MILLION STYLEZ

FLIPIT MAHWAY

• Sab 8 Ago: ELROW XXL

GORDO | PATRICK TOPPING | SIDNEY CHARLES | TINI GESSLER | MARCO FARAONE | MATTHIAS TANZMANN

• Dom 9 Ago: KAWABONGA XXL EXTREME | PAPA V

• Lun 10 Ago: MACE (DJ SET), OKGIORGIO (dj set)

FRANCAMENTE | Tetrixx

• Mar 11 Ago: TONY PITONY

INDIE POWER

• Mer 12 Ago: LUCIANO | MR VEGAS

TERRON FABIO | ONE LOVE HI POWA | JUSTESS JOAN | RANKIN LELE & PAPA LEU | GHETTO EDEN | Striunizzo | Adriatic Sound | Morello Selecta

• Gio 13 Ago: After Caposile: JOSEPH CAPRIATI, LOCO DICE

MANDA MOOR | SKIZZO and many more

• Ven 14 Ago: SFERA EBBASTA

o Aftershow: INDIRA PAGANOTTO – ALIGNMENT

• Sab 15 Ago: NOCHE DE TRAVESURA

MERCEDES LAMBRE & NICK GARNIER | Silvia Carrino

• Dom 16 Ago: KYBBA

Kalibwoy | J-Lof | Beach Boli | DJ Charly | Giusto | Dj Poison

• Lun 17 Ago: NINA KRAVIZ, BEN KLOCK

The Clan | Michael Hertz

• Mer 19 Ago: TEENAGE DREAM

• Gio 20 Ago: BUNNY CLUB, WELO

• Ven 21 Ago: METEMPSICOSI

MARIO PIÙ | RICKY LE ROY | JOY KITIKONTI | OOZICKY | LUCA PECHINO | The Clan

• Dom 23 Ago: ALL PARCO GONDAR UNITED – CLOSING PARTY