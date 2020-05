Puglia

Condizioni di tempo stabile con schiarite alternate a nubi sparse nella giornata di sabato su tutta la regione, tempo asciutto anche in serata. Nuvolosità in aumento nella giornata di domenica sia nelle ore diurne sia poi in serata, ma sempre senza fenomeni da segnalare.

Molise

Week end caratterizzata dal tempo asciutto, ma anche dalla nuvolosità. I cieli saranno irregolarmente nuvolosi infatti sia nelle giornata sabato sia poi domenica su tutti i settori.

Basilicata

Tempo asciutto nel corso del fine settimana. Locali schiarite alternate a nubi sparse nella giornata di sabato su tutta la regione, tempo asciutto anche in serata. Nuvolosità in aumento nella giornata di domenica sia nelle ore diurne sia poi in serata, ma sempre senza fenomeni da segnalare.

