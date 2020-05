AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord ma senza fenomeni di rilievo, salvo deboli piogge sulle Alpi. Instabilità in aumento al pomeriggio con fenomeni in sviluppo sulle Alpi e in movimento verso le pianure di Nord-Est, più asciutto altrove.

AL CENTRO

Sulle regioni centrali nuvolosità irregolare al mattino con deboli piogge tra Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio con locali fenomeni sull’Appennino in sconfinamento verso le regioni adriatiche. Migliora in serata.

AL SUD

Nubi sparse e schiarite al Sud con locali piogge al mattino tra Campania e Calabria, più asciutto altrove. Nel pomeriggio acquazzoni o temporali su Molise, Puglia e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Migliora tra la sera a la notte.

Temperature minime e massime in generale aumento da Nord a Sud.