LECCE – “La sortita del Sindaco Salvemini con la quale sostanzialmente invita i leccesi ad andare a fare la spesa presso le grandi strutture dei comuni di Cavallino e Surbo è stata inopportuna se non proprio sbagliata. Non entriamo nel merito della questione giuridica e cioè se nelle maglie del DPCM sia o meno contemplata la possibilità di recarsi fuori comune per gli acquisti, anche se la situazione avrebbe suggerito prudenza visto che la norma sembrerebbe consentire questa possibilità solo in caso di comprovata esigenza; il condizionale è d’obbligo considerata l’approssimazione nella redazione di decreti nazionali e ordinanze regionali che hanno letteralmente disorientato i cittadini, aziende, operatori e amministratori locali con norme confuse e contraddittorie.” Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali del centrodestra leccese, Erio Congedo, Luciano Battista, Roberto Giordano Anguilla, Gianmaria Greco, Andrea Guido, Rino Martini, Giorgio Pala, Andrea Pasquino, Oronzino Tramacere.

“Così some sorvoliamo sulla mancanza di “bon ton” istituzionale che avrebbe consigliato una preventiva concertazione con sindaco e commissario dei comuni tirati in ballo, i quali immaginiamo siano giustamente preoccupati della gestione dell’improvvisa affluenza di clienti provenienti dai comuni vicini e di garantire la necessaria sicurezza per la salute di tutti i cittadini residenti e non.”

“La questione, per quanto ci riguarda, è squisitamente politica o meglio di sensibilità politica. Ci saremmo infatti aspettati dal Sindaco di Lecce l’invito a rivolgersi ai negozi di vicinato leccesi non solo per alimentare l’economia cittadina che vive -al pari di quelle di altri comuni- una situazione molto difficile, ma anche come gesto di attenzione e di riconoscenza verso quegli operatori commerciali che in regime di lockdown hanno tenuto aperti i propri esercizi e garantito alle fasce più deboli della nostra città, come anziani e malati, la consegna a domicilio di beni di prima necessità magari senza riuscire nemmeno a coprire le spese. Ci dispiace Sindaco, ma questa se la sarebbe potuta proprio risparmiare.”