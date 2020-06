Salvare l’estate salentina messa in ginocchio dal Covid-19. È questo l’appello di Partner, associazione di promozione sociale e culturale che prende forma da un gruppo di professionisti. L’associazione ha lo scopo di salvaguardare e difendere tutte le categorie della filiera e dell’indotto dello spettacolo che lavorano sopra, dietro e al lato di un palcoscenico. Partner, attraverso la voce del presidente Salvatore Pagano e di tanti altri professionisti che lavorano in prima linea, ha presentato alla Regione Puglia una proposta di legge. Un progetto che ha come obiettivo la ripresa economica e sociale del territorio, in una particolare stagione estiva ormai alle porte. Mettendo in moto il meccanismo delle feste patronali, infatti, tutte le attività commerciali legate alla nostra tradizione avrebbero la possibilità di continuare per la propria strada, seppur in salita. Nel massimo rispetto delle norme igienico sanitarie richieste, tutte le attività economiche alle feste patronali collegate potrebbero portare avanti il proprio lavoro con dignità. Soprattutto se le condizioni dovessero continuare a migliorare, come confermano oramai i dati delle prime settimane di semilibertà.

Per conoscere più da vicino l’idea e sostenere tale iniziativa, abbiamo intervistato Salvatore Pagano, portavoce dell’associazione Partner.

In un momento in cui il settore dello spettacolo e del divertimento appare sospeso e quasi fermo, cosa vi ha spinto a far nascere un’associazione come questa?

Partner è la mia voce ma è la voce dei tanti. Siamo un insieme di rappresentanti delle varie categorie del mondo dello spettacolo, degli eventi e delle feste. Dalla musica alle luminarie, da avvocati ad ingegneri, da commercianti a tecnici vari. Stiamo cercando di far aderire al nostro progetto sempre più società e professionisti di tutta la regione. Vogliamo che nessuno rimanga inascoltato in un momento delicato come questo in cui tutte le attività sono state piegate dalla crisi sanitaria. Vogliamo mettere a disposizione assistenza e tutela a favore dei nostri soci e delle loro attività.

Perchè proprio la tutela delle feste patronali?

Oltre che cultura e tradizione, in Puglia le feste patronali rappresentano una sintesi di quelle che sono le peculiarità produttive legate all’artigianato artistico, dalle luminarie ai fuochi pirotecnici, dalla musica al commercio, non tralasciando le produzioni enogastronomiche legate alla tradizione. Tenerle in piedi significa dare un notevole contributo alla stagione turistica e ridare fiducia alla ripresa economica della nostra comunità. La storia ci insegna che nei momenti più difficili i nostri paesi si sono stretti proprio intorno a questi festeggiamenti, vogliamo che succeda anche questa volta.

Qual è stato il vostro primo passo?

Attraverso il consigliere Mario Pendinelli, abbiamo inviato alla Regione Puglia una proposta di legge sulle feste patronali, in cui abbiamo affrontato gli aspetti tecnici che caratterizzano tali manifestazioni, tenendo conto di tutte le attività economiche che alle feste sono collegate. Nella proposta di legge si evidenziano alcuni concetti che potrebbero fare da sostegno, concreto e psicologico, per una possibile ripresa nel periodo estivo, mantenendo in piedi il sistema economico salentino legato a turismo e tradizione.

Che tipo di confronto sul tema avete avuto con il resto d’Italia e con le istituzioni?

Le voci che ci giungono vedono soprattutto Sicilia e Campania propense a condividere la nostra proposta per tenere accesa la luce delle tradizioni in tutta Italia. Da parte della nostra Regione siamo in attesa di un tavolo tecnico con i rappresentanti delle varie categorie coinvolte. Ognuna di esse sta ricevendo qualche sostegno, ma il nostro intento in questa fase è mettere in piedi un progetto che possa salvare simbolicamente più manifestazioni possibili. Sappiamo anche che i tempi stringono, più si attende e più crescono le difficoltà per i Comitati Feste Patronali di poter organizzare il tutto in tempo.

I comuni e i cittadini invece che ruolo attivo ricoprono?

I singoli Comuni devono continuare a sostenere i Comitati Feste Patronali, la macchina che mette in moto tutto. Devono continuare a finanziare per tentare di dare una continuità e garantire maggiore longevità ad associazioni e pro loco che sono a rischio collasso e potrebbero finire nel dimenticatoio. E noi sentiamo che i cittadini, con le dovute cautele, devono e vogliono sostenere questo tipo di manifestazioni. Li sentiamo dalla nostra parte, diretti interessati a vivere una tradizione che non vuole morire.

Cosa c’è nel futuro dell’associazione?

Da venerdì 5 giugno partirà sulle relative pagine social un format ideato da Partner per dare voce ai professionisti dell’intrattenimento ed essere un punto di riferimento e di conoscenza per tutti. In ogni puntata si alterneranno ospiti e professionisti, dando vita ad un talk show un pò particolare. L’intento futuro è quello di stare vicino ai professionisti ogni volta che ne avranno bisogno per non lasciare nessuno da solo. Manca una regolamentazione dei settori più delicati della società Italiana, dimenticati anche dalle plurime riforme lanciate durante le fasi della pandemia. Vogliamo compiere un passo alla volta con serietà e fiducia. Noi non molliamo!

Chiara Rosato