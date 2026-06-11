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Attualità

Da venerdì 12 giugno a Galatina il Fish and Gin Festival 2026 con drink, food pairing e tanta musica

Il centro storico si trasforma in un grande festival urbano diffuso tra cocktail, street food di mare, musica e installazioni luminose

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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