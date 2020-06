SALENTO – Anche oggi un solo positivo in più in Puglia, ma non nella provincia di Lecce che, da Gallipoli in giù, torna “Covid free”. L’unico caso di positività al nuovo coronavirus è stato accertato in provincia di Brindisi. Per il terzo giorno consecutivo, la nostra regione fa registrare soltanto un nuovo contagio. Purtroppo, però, oggi si registra un altro decesso con Covid-19: il 526esimo dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Sono i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia e del Dipartimento di Protezione Civile, che restituiscono un Salento tornato “bianco” (senza casi attualmente positivi) quasi a metà.

Gli unici territori comunali in cui, stando alla mappa epidemiologica, è ancora presente il Covid-19 con casi attualmente positivi sono Lecce, Surbo, Melendugno, Carpignano Salentino, Giurdignano, Poggiardo, Scorrano, Cutrofiano, Corigliano d’Otranto, Gallipoli, Collepasso, Galatone, Leverano, Galatina, Soleto, San Pietro in Lama, Guagnano, Campi Salentina, Squinzano e Lizzanello. In tutti e venti i comuni salentini vi sono da 1 a 5 attualmente positivi.

In tutta la regione Puglia, invece, restano 81 persone ricoverate e 613 ancora positive. Il totale dei guariti è arrivato a 3373.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.