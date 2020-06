PSI, Sinistra Italiana, Verdi e il movimento civico “La Forza della Puglia” insieme per un programma che rimette al centro la sanità, il welfare, la tutela dell’ambiente e lotta per la legalità. È solo una delle liste che ruotano intorno alla candidatura di Michele Emiliano. Mentre il centrodestra è ancora ai nastri di partenza, che attende il sì a Raffaele Fitto, il governatore uscente si prepara il bis con l’allargamento della coalizione. Le agenzie scrivono che Salvini invoca il cambiamento e l’impasse resta. Esiste la minaccia per Emiliano di Italia Viva, ma anche per i renziani, nonostante la disponibilità di Ivan Scalfarotto, l’ufficialità della loro corsa solitaria non arriva ancora.

Intanto le nuove liste enunciano grandi propositi, come in ogni elezione regionale che si rispetti: “Combattere il cambiamento climatico, difendere l’ambiente e la tutela del paesaggio, il lavoro, il welfare e la sanità: sono questi i primi, fondamentali obiettivi della Lista “Puglia Solidale e Verde”, il nuovo progetto politico con cui PSI, Sinistra Italiana, Verdi, i Movimenti e le Associazioni civiche de “La Forza della Puglia” sono pronti a presentarsi – all’interno del Centro Sinistra – alla prossima consultazione regionale.

Al forte impegno ecologista si accompagnerà un’attenzione particolare al rilancio delle politiche del lavoro, mirate al sostegno e all’allargamento dei livelli occupazionali, al fine di determinare le condizioni di una nuova e buona occupazione anche grazie a incentivi per i green jobs nei diversi comparti dell’economia pugliese. La solidarietà, declinata concretamente nei confronti delle fasce più deboli della Società regionale e a sostegno delle categorie più duramente colpite dalla tragica emergenza sanitaria in atto, e il recupero delle periferierappresenterà l’ulteriore impegno che le candidate e i candidati eletti perseguiranno nella futura legislatura, onde concorrere alla correzione degli squilibri determinatisi nel tessuto sociale e produttivo della regione.

Sanità e nuovo Welfare, investimenti prevalenti nell’economia verde e nella lotta al dissesto idrogeologico, bonifica e riconversione dei siti inquinati, diritto allo studio e formazione, sostegno alla ricerca applicata ed al rilancio dei fondamentali comparti agroalimentare, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e turistico, lotta alle mafie e all’illegalità, amministrazione digitale rappresenteranno le direttrici di azione del nuovo schieramento politico che sottoporrà ai Pugliesi la propria proposta concreta e sostenibile nel corso di incontri territoriali che si svolgeranno nel rispetto delle norme di distanziamento sociale”.

C’è anche la “questione meridionale” in campo, ottima per i programmi di tutti i governi e sempre attuale: la sbandiera una possibile nuova lista per Michele Emiliano: “Riportare la Nuova Questione Meridionale al centro dell’agenda politica nazionale – spiegano i responsabili del Partito del Sud – Questo l’obiettivo essenziale del

che, continuando nel suo percorso meridionalista gramsciano, con forti e giustificate aspirazioni euromediterranee, ha deciso di sostenere con la propria lista alla presidenza della Regione Puglia la candidatura di, di cui, nell’azione politica, sono indubbi

e la visione politica e l’efficacia

organizzativa, messa ulteriormente in mostra negli ultimi drammatici mesi. In Michele Emiliano, inoltre, è indiscutibile l’impronta meridionalista

e il legame che da anni ci vede

reciprocamente impegnati in un

rapporto consolidato di stima ed amicizia. Quella delle prossime elezioni regionali è un’occasione che

cogliere ponendosi come obiettivo quello di essere tra le Regioni guida del Sud.

Siamo interessati ad una Puglia che, partendo da valori meridionalisti e progressisti, quali la

tutela e la promozione del lavoro e dello sviluppo, dell’ambiente, della salute, della parità di genere ed il contrasto alle mafie, si ponga come Regione in grado di dettare una strada nuova, realizzando una nuova economia ecosostenibile in grado di pensare agli equilibri lavorativi, dalla sicurezza sul lavoro e dai diritti dei suoi cittadini, lottando per eliminare per sempre squilibri e diseguaglianze, come quelle che hanno comportato come da studi Eurispes dal 2000 al 2017 sottrazione di risorse per oltre 840 Miliardi di Euro ai danni di tutte le regioni del Sud. Chiediamo a Michele Emiliano, dal Partito del Sud già sostenuto cinque anni fa, di puntare con decisione alla missione di rendere questa nostra Regione punto centrale di riferimento per il Sud e per l’intero Paese, faro di esempio e di concreta opportunità per tutte le future generazioni, non più costrette ad emigrare”.