Ospedali, aria condizionata guasta, Pagliaro (FDI): “Situazione inaccettabile, servono soluzioni immediate”

“A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e pazienti relative ai disservizi riscontrati in molte strutture ospedaliere del Salento, che nel periodo estivo assumono carattere di particolare gravità per le condizioni di assistenza e vivibilità, ci siamo recati all’ospedale di Scorrano per un sopralluogo ispettivo.” Lo scrive in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro presidente del gruppo Fratelli d’Italia.

“Nel corso della visita abbiamo accertato l’effettivo mancato funzionamento del sistema di climatizzazione in un’intera ala della struttura, come ci avevano segnalato.

Ovviamente questa è una circostanza che determina evidenti criticità sia per i pazienti ricoverati sia per il personale sanitario in servizio, costretto a operare con temperature che in questi giorni sfiorano i 40 gradi.

Per questo chiediamo ai responsabili un intervento immediato affinché venga effettuata una verifica di tutti gli impianti di climatizzazione degli ospedali del territorio e si proceda con urgenza al ripristino di quelli non funzionanti. È indispensabile garantire condizioni dignitose di degenza ai pazienti e di lavoro al personale sanitario, soprattutto in un periodo di caldo eccezionale come quello che stiamo vivendo”.