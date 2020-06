PORTO CESAREO (Lecce) – Sono partiti i lavori di potenziamento degli impianti di depurazione di Porto Cesareo e Specchia, nel leccese. Interventi, finanziati dalla Regione Puglia, e finalizzati ad aumentare la capacità degli impianti e a ottimizzare il processo di depurazione.

Sul depuratore di Porto Cesareo le opere consistono nel potenziamento della linea acqua e della linea fanghi, tra cui interventi sulla stazione di grigliatura e sul comparto biologico, il potenziamento del sollevamento intermedio e finale, nonché della stazione di disinfezione, il raddoppio della stazione di digestione aerobica dei fanghi, il trattamento degli odori, l’adeguamento degli impianti elettrici e l’implementazione del sistema di automazione.

I lavori, dell’importo di 2 milioni di euro, si concluderanno entro la fine di gennaio 2021.

A Specchia, sull’impianto di depurazione, sono in corso lavori per 3,5 milioni di euro, che consentiranno, tra gli altri, il potenziamento del comparto grigliatura, la realizzazione di una stazione di dissabbiatura- disoleatura, di un sistema di raccolta acque meteoriche. Previsti inoltre, la realizzazione di una copertura e di un sistema di captazione e trattamento dell’aria, la fornitura e posa in opera di una nuova centrifuga per la disidratazione dei fanghi, oltre a opere complementari.

I lavori si concluderanno entro aprile 2021.