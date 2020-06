NOVOLI (Lecce) – Dopo la pubblicazione degli esiti della consulenza medico-legale sulla morte di Marianna Greco, interviene l’avvocato Francesca Conte, legale della famiglia, con una nota stampa. “Siamo profondamente indignati e rammaricati dall’aver constatato più volte che le notizie e gli esiti delle perizie sul caso di Marianna Greco ci vengano puntualmente fornite In anteprima dagli organi di stampa e non dagli organi competenti. Abbiamo appreso, infatti, da un servizio del Tg Norba del 26 luglio scorso che l’hardware ed il DVR dell’impianto di video sorveglianza, che tutto riprese il giorno della morte di Marianna (30 novembre 2016), sia stato consegnato all’A.G. dall’indagato dopo ben due anni e mezzo dal decesso, senza un contraddittorio, pur formalmente richiesto.

Il 5 giugno del 2019, alle 18.30, abbiamo appreso da un articolo comparso su Nuovo Quotidiano di Puglia, Cronaca di Lecce, alla fine della riesumazione della salma, e prima ancora che iniziassero le disposte operazioni peritali, che non ci fossero segni di difesa o colluttazione sul corpo di Marianna. La CTU medico legale disposta dal Pm con urgenza doveva essere depositata entro il 30.09.2019 e dopo tredici mesi di attesa (al netto, ovviamente, del periodo di sospensione dovuto al Covid 19), abbiamo appreso dal nostro consulente Prof. Tagliabracci, con mail di 2 giorni fa, che nessuna CTU autoptica era stata depositata, né tantomeno al nostro CTP è stato preannunciato dal CTU l’attuale deposito. Non solo, abbiamo saputo che uno dei 2 Consulenti della Procura si sarebbe dimesso, senza averne compreso le ragioni.

Pur non conoscendo ad oggi gli esiti della CTU medico legale disposta sul corpo della povera Marianna, sui quali necessariamente controdedurremo, apprendiamo da un articolo di stampa on line comparso ieri sera alle ore 22,58 sul Corriere Salentino che è stata deposita la CTU, di cui addirittura la stampa ha già conosciuto l’esito! Id est che non ci sarebbe: “nessun segno compatibile con una morte violenta; nessuna traccia che lasci ipotizzare un tentativo di difesa”. Non possiamo che rimanere allibiti in quanto sembrano invece esserci diversi elementi oggettivi di segno contrario degni di nota quali: ferite da taglio alle dita della mani (di cui si allegano relativi fotogrammi), ematoma al palmo della mano dx, un unghia spezzata del dito medio e un labbro superiore lesionato etc. che fanno presagire che un tentativo di difesa invece possa esserci stato, ma su questo, meglio di noi, argomenterà il Prof Tagliabracci nelle opportune sedi se e quando potremo avere copia della tanto attesa CTU.

A ciò si aggiunga che, ben 3 anni dopo la morte, l’indagato ha consegnato un telefonino attraverso il quale assume di poter dimostrare gli eventuali spostamenti effettati il 30.11.2016, giorno della morte di Marianna. Attraverso i nostri consulenti informatici abbiamo già spiegato, e meglio ancora dettaglieremo nelle opportune sedi, l’inutilità (se non la nocività) di questo accertamento tardivo rispetto al momento dei fatti e riguardante un’utenza mai accertata, in illo tempore, essere in uso all’indagato.

La speranza dei familiari, si chiude la nota, è che malgrado tutto si possa giungere seriamente all’accertamento della verità.