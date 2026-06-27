“Sei un confidente dei carabinieri” e picchiano un giovane poi gli chiedono 1000 euro: in 7 rischiano il processo

MAGLIE (Lecce) – Bollarono un loro coetaneo come un “confidente” dei carabinieri. Di quelli a cui impartire una lezione per dare un segnale, con metodi violenti e tracotanti, che “a Maglie comandiamo noi”. E lo In sette si scagliarono contro un 21enne: chi materialmente, chi, “soltanto”, fomentando rimanendosene in disparte. Ma tutti lì presenti. Una spedizione punitiva condita da una richiesta risarcitoria di 1.000 euro per la “spiata”. La vittima, però, scelse di coprire il branco e non denunciò per “il timore di subire ulteriori ritorsioni” dai suoi aggressori. I presunti componenti di questa gang sono stati comunque identificati dai carabinieri: hanno tutti tra i 21 e i 19 anni, ed eccezion fatta per uno di loro che vive a Botrugno, gli altri risiedono a Maglie.

Dopo la chiusura delle indagini, il sostituto procuratore Francesco Ciardo ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare – anticamera per l’apertura di un processo – è fissata per il 22 settembre 2026 davanti al gup Marcello Riizzo. Le accuse: lesioni aggravate, violenza privata e tentata estorsione. Del gruppo, facevano parte anche due minori, la cui posizione è stata stralciata. L’inquietante episodio risale alla sera del 16 settembre 2025. I teppisti avvicinano il 21enne per strada, in quei momenti in compagnia di due amiche e lo trascinano in una via più isolata dove si consuma l’aggressione. Volano calci, pugni e schiaffi. Sputi e insulti. Poi la richiesta estorsiva: “Dacci 1.000 euro” come risarcimento per la presunta soffiata della vittima ai carabinieri sul loro conto. Infine le minacce: “Non provare ad andare in caserma a denunciare altrimenti vengo a prenderti ti porto dietro e ti lascio lì morto” gli avrebbe intimato il capo del branco. Il 21enne rimane a terra. Sanguinante e con diverse escoriazioni all’occhio sinistro e in volto. Una donna contatta i carabinieri che arrivano sul posto ma, all’arrivo dei militari, il giovane, vittima del pestaggio, preferisce non denunciare l’accaduto.

Il giorno dopo, però, contatta un brigadiere al quale racconta l’aggressione riferendo, sempre in quella telefonata, che un aggressore si era impossessato del suo cellulare fotografando la chat con il militare al quale aveva riferito la presunta confidenza settimane prima. Un racconto, però, mai messo nero su bianco con una denuncia. si sono così attivati autonomamente i carabinieri per risalire al branco: un gruppo di giovanissimi che avrebbe preso piede a Maglie con piccoli furti e gestendo lo spaccio di droga avvalendosi anche di alcuni sodali minorenni.

I giovani sono difesi dagli avvocati Dimitry Conte, Raffaele Zocco, Donato Tondi, Corrado Sammarruco, Ladislao Massari, Selene Mariano, Stefano Meleti, Oronzo Maggiulli, Stefania Bello e Vincenzo De Vittorio.