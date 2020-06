PUGLIA – Forse i renziani ce l’hanno fatta a trovare un “profilo alto” da mettere in campo per le regionali pugliesi: si tratta di Ivan Scalfarotto, un politico e attivista italiano, impegnato per i diritti LGBT ( Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender), che dal 16 settembre 2019 è Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel Governo Conte. Renzi vuole dare una lezione a Emiliano e anche il 4 per cento sarebbe una vittoria per un partito come il suo, appena nato da una scissione con Pd, ma capace di condizionare le sorti dell’attuale governo in carica. Così Michele Emiliano perderebbe una parte della sinistra radicale, ma anche i vendoliani che avrebbero un nuovo riferimento: questa è l’idea di chi vuole rompere le uova nel paniere dell’attuale governatore uscente. Mentre il centrodestra si ritroverà a Roma, domani 8 maggio 2020, per sbrogliare la matassa delle candidature in Puglia e Campania, Renzi può calare l’asso nella manica che toglie voti a Michele Emiliano.

I renziani sono pronti alla battaglia pugliese: il loro leader ha vecchi conti in sospeso con il governatore della Puglia ed è venuta l’ora della resa dei conti.