ROMA – Ancora un altro buco nell’acqua del centrodestra sulla questione della candidatura pugliese. Secondo l’agenzia di stampa AdnKronos, non ci sarà un nuovo incontro per oggi: dopo quello di ieri, poi sospeso, tra gli alleati, “resta lo stallo, perché Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non sono ancora riusciti a trovare l’intesa sulle candidature per la tornata elettorale nelle regioni, a partire da Puglia e Campania. Matteo Salvini dice ancora una volta no a Stefano Caldoro in Campania (proposto da Berlusconi) e anche a Raffaele Fitto, nome già lanciato ufficialmente da Giorgia Meloni sulla base di un vecchio accordo scritto a dicembre che la Lega non vuole più attuare per il cambiamento delle situazioni politiche che si sono verificate nel frattempo.

I leghisti, ieri, hanno opposto una presunta ineleggibilità di Fitto, che si potrebbe candidare, ma che poi dovrebbe mettere 500 mila euro nel caso fosse eletto, inoltre, se risultasse ineleggibile, salterebbe il Consiglio regionale, secondo questa tesi. Il riferimento è al processo “Fiorita” – nel quale risulta prescritto il reato di abuso d’ufficio per l’ex governatore, assolto da altre accuse, ciononostante la Regione ha chiesto il risarcimento come parte civile. Adesso si attende il verdetto dei giudici della Corte di appello di Bari. I leghisti sono convinti che Fitto sarebbe incompatibile nella veste di risarcitore e presidente dell’ente che richiede il risarcimento.

Un anno fa la Cassazione ha annullato la sentenza con la quale i giudici baresi avevano dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento ed è ricominciato il calvario dopo una serie di assoluzioni e prescrizioni solo per una piccola parte delle contestazioni dell’accusa. Il parere dell’autorevole avvocato Paolo Sisto ha chiarito che si tratta di una teoria inconsistente e pretestuosa, perché sul piano del diritto l’eurodeputato di FDI non ha nessun problema processuale capace di bloccarne la sua ascesa politica o di far saltare il Consiglio regionale eletto. Il tiremmolla va avanti, ma questa volta la corda rischia di spaccarsi e il centrodestra potrebbe partire diviso e già perdente, come 5 anni fa, per la gioia di Michele Emiliano (e, secondo alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, con summo gaudio di qualche leghista, che a Fitto preferisce la cicuta).