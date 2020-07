LECCE – Prende il via la terza edizione della rassegna Classica d’Estate della Camerata Musicale Salentina, quattro appuntamenti con i migliori talenti della musica classica pugliese, che quest’anno si svolgeranno, in piena sicurezza, nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa Via Petraglione) a Lecce.

Una rassegna mai come quest’anno fresca e giovane, con interpreti di straordinario talento che regaleranno grandi emozioni.

Si parte mercoledì 15 luglio in compagnia del Magagnino Duo, che sostituisce il Palmieri Saxophone Quartet, impossibilitato ad esibirsi.

Il Magagnino Duo, composto da Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Giuseppe Magagnino al pianoforte, proporrà un programma improntato su un viaggio emotivo che descrive il legame del pianista/compositore salentino con il mondo della canzone nord americana legata ai musical e agli standard del jazz scritti dai più grandi interpreti della prassi improvvisativa.

Uno studio serrato e viscerale del jazz tradizionale come spunto per una chiave di confronto molto intimo con le composizioni originali di Giuseppe Magagnino. Il tutto rivisto con le sonorità del piano solo e piano duo insieme al contrabbasso di Giampaolo Laurentaci e con l’intento di creare sonorità esecutive innovative.

Gli artisti eseguiranno quindi grandi melodie che hanno accompagnato l’America della prima metà del novecento e brani inediti del pianista.

Per informazioni, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

CLASSICA D’ESTATE – GLI APPUNTAMENTI

– Mercoledì 15 luglio – ore 20,45

Magagnino Duo

Giampaolo Laurentaci, contrabbasso e Giuseppe Magagnino, pianoforte

– Giovedì 16 luglio – ore 20,45

Chiara De Quarto, pianoforte

Musiche di Bach, Schumann, Scriabin

– Venerdì 17 luglio – ore 20,45

Gabriele De Carlo, pianoforte

Musiche di Mendelssohn, Bach/Busoni e Rachmaninov

– Sabato 18 luglio – ore 20,45

Maria Angelica Giannetta, pianoforte

Musiche di Mozart, Schubert e Ravel

ABBONAMENTO

Abbonamento a 4 concerti: Posto Unico € 15

BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 7, Ridotto* € 5, Under 10 anni € 2

*La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Abbonati alla Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo 2019-20

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

PROMO TICKET ONLINE

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile, contattando la Camerata Musicale Salentina, l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.