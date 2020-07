LECCE – Coinvolge anche la provincia di Lecce, dove i carabinieri stanno dando esecuzione ad una delle quattro ordinanze di custodia cautelare, l’operazione antidroga portata a termine all’alba di oggi dai militari, che ha permesso di smantellare un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico ed alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini della Direzione distrettuale antimafia potentina sulla banda di spacciatori sgominata, che aveva base operativa a Venosa, in provincia di Potenza, hanno consentito di ricostruire gli assetti organizzativi del sodalizio, le sue attività criminali nonché la capacità di controllo delle piazze di spaccio.

Quattro le misure cautelari emesse a carico dei componenti del gruppo dedito allo spaccio: tre di esse in carcere, l’altra ai domiciliari. Una delle ordinanze, come detto, è stata eseguita nella provincia di Lecce. Nell’inchiesta ci sono altri tre indagati: per due di loro è scattato il divieto di dimora nel comune di Venosa.

Cocaina, hashish, marijuana ed eroina. Erano queste le sostanze trafficate dall’organizzazione criminale, in cui ognugno aveva compiti ben definiti. Le attività di spaccio, per quanto appurato, avvenivano anche in prossimità di scuole, piazze e ville comunali, nonché di vari luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso delle indagini, durate 10 mesi, sono state arrestate in flagranza di reato 4 persone e sono stati sequestrati 361 grammi di hashish, 180 grammi di cocaina, 700 di eroina, 1,225 chili marijuana e 4 bombe carta artigianali, ciascuna del peso di 300 grammi.

Maggiori informazioni nelle prossime ore.