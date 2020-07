PUGLIA- Anche oggi, martedì 7 luglio 2020, nessun tampone positivo in regione: sono stati registrati 2350 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi. È stato registrato un decesso per un residente in provincia di Foggia. La situazione è totalmente sotto controllo le autorità sanitarie hanno ormai smantellato gli ospedali post covid in tutto il Salento. In tutto questo periodo il 90% dei positivi il risultato asintomatico: gli ultimi casi riscontrati sono in buone condizioni o ripositivizzati. La carica virale del SARS-CoV-2 e bassissima in Puglia, anche se l’epidemiologo Lopalco afferma che il virus sia ancora in circolo.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 191.319 test.

Sono 3.910 i pazienti guariti.

79 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.535 così divisi:

1.492 nella provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database)

382 nella Provincia di Bat

660 nella Provincia di Brindisi;

1.169 nella Provincia di Foggia;

522 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.