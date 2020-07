Dior Cruise 2021: l’alta moda tra il barocco leccese

LECCE – Cruise Dior 2021: un omaggio alla tradizione, all’arte e alle donne. Andato in streaming mondiale, lo show della maison Dior è stato la celebrazione della femminilità e dell’artigianalità. Maria Grazia Chiuri ce l’ha fatta. Nonostante il lockdown abbia costretto la maison francese a posticipare la sfilata, la Chiuri ha portato in scena con caparbietà, in una suggestiva Piazza Duomo di Lecce deserta, uno spettacolo sensazionale. Le modelle “tarantate” illuminate in una poetica e storica Piazza Duomo, si sono riscattate alla chiusura della cruise, momento in cui il cantautore Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, si è esibito in una speciale performance al piano, omaggiando la Puglia con il suo “Meraviglioso”. In occasione della sua sfilata di crociera del 2021, Maria Grazia Chiuri mette in scena la sua collezione in uno spettacolo impressionante a Lecce, la sua terra di origine. Le collezioni haute colture Dior, ready to wear, celebrano la creatività e la tradizione senza confini.

La sfilata è stata una celebrazione della magica bellezza delle arti e dei mestieri. Una festa di piazza tra chiese barocche, luminarie, ballerine di Taranta e musica della pizzica in diretta. Questo spettacolo – a porte chiuse – illuminato dalle Luminarie dei fratelli Parisi e dalle decorazioni luminose di Marinella Senatore, al ritmo della danza catartica della Fondazione Notte della Taranta, coreografata da Sharon Eyal; la musica erudita di Paolo Buonvino, ri-incanta questi inestimabili riti. Dior fa un tributo al know-how locale e le sagome Dior mostrano il motto dei seminari della Costantine Foundation: “Amando e Cantando” su molti vestiti.

Veri tesori di raffinatezza, gli abiti sono arricchiti di fiori e farfalle e preziosi ricami al tombolo, ricchezza pugliese emblema di storia e tradizione.

L’artista Pietro Ruffo ha ridisegnato in chiave pugliese i decori floreali da usare sugli abiti. Ha immaginato un campo tempestato di spighe di grano che evocano un paesaggio estivo, facendo eco all’iconico abito Miss Dior – firmato da Christian Dior nel 1949.

Lo show Dior di ieri sera, un evento che ha inserito per sempre Lecce negli annali della moda internazionale e del fashion system. Un omaggio alla terra di origine della Chiuri, trasformato in una celebrazione mistica delle tradizioni e della cultura popolare che caratterizza la nostra terra. La moda, la musica, il canto, l’artigianalità, la cultura popolare, hanno sprigionato un sentimento catartico, in grado di trasmettere storia nella memoria eterna del tempio sacro dell’alta moda internazionale.

Clarissa Rizzo