PUGLIA – La doppia preferenza di genere alle regionali, cioè permettere di votare anche una donna quando si vota un uomo, garantendo così un maggiore accesso di donne nel Consiglio regionale, non è gradita agli attuali consiglieri uscenti, che stanno facendo di tutto per non riunirsi: non vogliono votare un provvedimento simile, che lascerebbe molti di loro fuori dall’Aula. C’è l’interesse di andare al voto col vecchio sistema alle regionali pugliesi che si terranno il 20 e 21 settembre 2020. Michele Emiliano avvisa che nel suo programma c’è sempre stata la doppia preferenza di genere, ma di non poter garantire la convocazione del Consiglio per il voto di questa norma in un lasso di tempo così limitato. Il governatore uscente ha chiesto a Giuseppe Conte di fare un’apposita legge per imporre questo sistema elettorale. Si tratta di un atteggiamento che ha fatto scatenare le polemiche. Antonella Laricchia, candidata presidente del Movimento 5 Stelle, spiega che la legge pugliese per la doppia preferenza si può e si deve votare. Secondo Federica De Benedetto, segretaria regionale di “Cambiamo!”, è puro cerchiobottismo quello del presidente della Regione Puglia:

“Non so se, nella vicenda della doppia preferenza in Puglia, sia più grave l’ipocrisia o l’inconcludenza del Governatore Emiliano. Certamente, in un momento come in cui 500mila italiani hanno perso il lavoro, non è questo il tema al primo posto del dibattito politico, ma è l’ennesima conferma della incoerenza e incapacità di mantenere le promesse di Emiliano, che abbiamo già vissuto con: Xylella, Tap, Ilva, Sanità e Alta velocità. Per l’ennesima volta, non riesce a mantenere gli impegni scritti nel programma elettorale e la parola data ai cittadini. Possiamo avere altri 5 anni una Puglia in queste mani?